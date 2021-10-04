سيناريوهات عمل بنوك تحت الضغط «2 من 3»

تقاس الملاءة بنسب رأس المال المختلفة، التي في الأغلب ما تستند إلى متطلبات تنظيمية. ويقال إن فرادى المؤسسات، أو النظام ككل، اجتازت الاختبار أو أخفقت فيه تبعا لما إذا كانت نسبة رأس المال تظل أعلى من مستوى الحد المقرر سلفا، يسمى الحد الأدنى لمعدل العائد، أثناء سيناريو الضغوط. وفي الأغلب ما تتقرر هذه المعدلات عند مستوى الحد الأدنى الحالي للمتطلب التنظيمي، وإن كان من الممكن تحديدها بقيم مختلفة إذا بررت الظروف ذلك. "وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون الحد الأدنى لمعدل العائد لبنك ما، هو الحد الأدنى لرأس المال الإلزامي الذي لا بد أن يحتفظ به حتى يحتفظ بتصنيفه الائتماني الحالي، وبقدرته على النفاذ إلى التمويل، ويسمى الحد الأدنى للعائد القائم على السوق".ويعنى اختبار السيولة من اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بتقييم ما إذا كانت لدى المؤسسة القدرة على أداء مدفوعاتها في ظل أوضاع معاكسة للسوق، سواء باستخدام النقد، أو بيع أصول سائلة، أو إعادة تمويل التزاماتها. وتتسم أوضاع السوق المعاكسة بعدم القدرة على بيع الأصول السائلة بسعر معقول وبسرعة معقولة "مشكلات السيولة السوقية"، أو الإخفاق في إعادة تمويل الالتزامات أو الحصول على تمويل إضافي "سيولة التمويل". وفي الأغلب ما تكون قدرة البنك على سرعة التعهد بأصول كضمانات عاملا حاسما لاستمرار قدرته على الاحتفاظ بالسيولة في أوقات الشدة. ويكون لدى شركات الوساطة المالية، ولا سيما البنوك، بحكم طبيعة عملها، تباين في آجال الاستحقاق في ميزانياتها العمومية. ذلك أن معظم خصومها، مثل الودائع أو الاقتراض من أسواق المال، تكون لها آجال استحقاق أقصر بكثير من آجال استحقاق الأصول، مثل القروض، التي يقوم البنك بتمويلها بتلك الخصوم. وفي حالة سحب مقدار كبير من الودائع أو عدم تجديده فجأة، أو تعذر حصول البنك على أموال في أسواق التمويل بالجملة، فربما يواجه البنك نقصا في السيولة حتى إن كان يتمتع بملاءة في الظروف الأخرى. ويكون المستهلك الذي يملك بيتا بقيمة 200 ألف دولار مثلا، ولكن لا يملك سوى نقدية محدودة، في وضع مماثل إذا طولب بدفع فاتورة كبيرة على وجه السرعة.وغالبا ما تكون هناك صلة وثيقة بين ضغوط السيولة وضغوط الملاءة ويصعب فض التشابك بينهما. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتحول نقص السيولة إلى مشكلة ملاءة إذا تعذر بيع الأصول أو استحال بيعها إلا بخسارة ـ وهو ما يسمى بيعا بخسا، بما يؤدي ربما إلى خفض قيمة الأصول عن قيمة الخصوم. ويمكن أن يترجم ارتفاع تكاليف التمويل خلال التعرض لضغوط السيولة إلى ضغوط ملاءة برفع تكلفة الخصوم. ونتيجة لذلك، يمكن أن تؤدي التصورات السوقية بشأن مشكلات الملاءة إلى نقص في السيولة، نظرا إلى فقدان ثقة المودعين أو المستثمرين أو قيامهم بطلب أسعار فائدة أعلى من البنك.وأحد الجوانب الأساسية لاختبار القدرة على تحمل الضغوط هو تقييم ما إذا كانت مشكلات الملاءة أو السيولة في مؤسسة ما يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى أزمة مصرفية على نطاق النظام. ويتحدد ذلك بتعريف المؤسسات المؤثرة في النظام المالي "أي المؤسسات التي يمكن أن ينشئ إخفاقها أو نقص السيولة لديها مشكلات في عدد كبير من المؤسسات الأخرى"، وبتكرار قنوات انتقال المخاطر كجزء من عملية اختبارات القدرة على تحمل الضغوط. وتتسم المهمة الأخيرة بقدر كبير من التعقيد ولا يزال مزيد من البحوث بشأنها جاريا وضروريا.بدأ صندوق النقد الدولي في عام 1999 استخدام اختبارات القدرة على تحمل الضغوط باعتبارها أداة من أدوات الرقابة. إلا أن هذه الاختبارات لم تكن معروفة لدى الجمهور إلا على نطاق ضيق إلى أن وقعت الأزمة المالية العالمية واستخدمت فيها الاختبارات لاستعادة ثقة الأسواق... يتبع.