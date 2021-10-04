لغة الملاعق

لا يعرف مقدار الألم إلا من عاش تفاصيله سواء كان ألما جسديا مزمنا أو أمراضا قاتلة، حتى الوجع النفسي الذي يتحول إلى ألم جسدي مع مرور الوقت، فيصرخ الجسد طالبا الخلاص ولكن هذه الصرخة قد تكلفه جزءا من طاقته التي تساعده على تحمل الألم وتبعاته.

حين لم تستطع كريستين ميسراندو التعبير عن آلامها تحدثت عنها الملاعق بلغة أبلغ من الكلام، لتصبح اليوم لغة شهيرة في العالم يسمى أصحابها "الملاعقيين أو السبوني"، الذين يعانون أمراضا مزمنة أو خطيرة وكذلك من يقومون برعايتهم، ما عليهم سوى البحث عن "شات السبوني" ليجدوا العشرات من المرضى أمثالهم يتبادلون معهم الحوار ويخففون عن بعضهم وطأة المرض، كما يتبادلون الخبرات في التعامل مع آلامهم الجسدية وتبعاتها النفسية.

فما حكاية الملاعق مع المرض أو ما عرف بنظرية الملاعق؟.

نظرية الملاعق توصلت إليها كريستين التي كانت تعاني مرض الذئبة الحمراء، عندما كانت تجلس مع صديقتها المقربة ـ التي رافقتها في أشد حالات مرضها ألما وتعرف ما يمر بها أثناء هجمة المرض ـ على طاولة العشاء في أحد المطاعم حين باغتتها بسؤال، كيف يكون شعورك وأنت مصابة بالذئبة؟ ولهول المفاجئة لم تستطع الإجابة، فكيف تسألها وهي صديقة آلامها.

جربت كريستين البحث عن إجابة تشرح مشاعر المصاب بالذئبة الحمراء لأناس أصحاء، فلاحظت وجود الملاعق على الطاولات وقامت بجمعها لتولد بذلك نظرية الملاعق.

وراحت كريستين تجمع الملاعق من الطاولات الأخرى وتشرح لصديقتها من خلالها الفرق بين المرضى والأصحاء، فالأصحاء لديهم خيارات لا منتهية ومفتوحة ولا يحتاجون إلى التفكير باتخاذ القرارات، بينما الإنسان المريض خياراته محدودة، وكذلك عدد الملاعق التي تمثل طاقته محدودة ويجب أن يستخدمها بحكمة، بعكس الإنسان الطبيعي. فكل شيء تفعله سيكلفها ملعقة، وإذا انتهى مخزونها من الملاعق لهذا اليوم فستستخدم ملاعق الغد.

نظرية الملاعق توضح الفرق بين المريض والصحيح حيث تنوع وتعدد الخيارات أمام الصحيح سواء من ناحية الأطعمة المتناولة أو النشاطات المنفذة، وبين المريض الذي يعاني قلة الخيارات ومحدوديتها.

ملاعق الطعام التي عدتها وحدات لقياس طاقة الجسم ساعدت كريستين على الشرح لصديقتها بمحدودية الطاقة التي يتحصل عليها مريض الذئبة الحمراء التي يستهلكها في عمله اليومي، وإن كان بسيطا، لذا فإنه يجتهد في إدارة مخزون الطاقة لديه وإلا حكم على نفسه بالمعاناة الجسدية والتعب واحتمال الانتكاسة المرضية.