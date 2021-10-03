ارتفاع "بيتكوين" 0.1% لتصل 48 ألف دولار

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.1% لتصل إلى 48 ألفا و 83 دولار .

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.5%، حيث يتم تداولها بين 47 ألفا و130 دولار و 48 ألفا و298 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 26% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل. وأضافت عملة بيتكوين 15% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 66% حتى الآن هذا العام وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .