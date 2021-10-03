الإعصار "شاهين" يضرب سلطنة عمان ويقتل 3 السلطات تؤجل الرحلات الجوية

ضرب الإعصار المداري شاهين سلطنة عمان اليوم الأحد متسببا في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينما حثت السلطات السكان على إخلاء المناطق الساحلية كما أجّلت الرحلات الجوية من وإلى العاصمة مسقط.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بوفاة طفل جرفته المياه مضيفة أن شخصا آخر فُقد.

وذكرت الوكالة أن عاملين آسيويين قُتلا عندما انهار تل على منطقتهما السكنية في منطقة صناعية.

وذكر بيان مشترك لهيئات الإنذار المبكر، والأرصاد، والطيران المدني أنه تم رصد مركز العاصفة على بعد نحو 60 كيلومترا من مسقط مشيرا إلى أنها مصحوبة برياح سرعتها 120 كيلومترا في الساعة أو أكثر، بحسب "رويترز".

وتستشعر البلاد حاليا تأثير العاصفة التي من المتوقع أن يصل مركزها إلى اليابسة عصرا وخلال المساء مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة إنه سيجري قطع الكهرباء في منطقة القرم، شرقي العاصمة، تفاديا لأي حوادث. ونقلت السلطات أكثر من 2700 فرد إلى مراكز إيواء.

ويعيش معظم سكان عمان البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة داخل وحول مسقط. وقالت السلطات إنها أغلقت الطرق في العاصمة أمام حركة المركبات باستثناء الحالات الطارئة والإنسانية وذلك حتى هدوء العاصفة.