منتجات تأمينية تواكب أفضل الممارسات العالمية وصياغة وثائق تلائم الاحتياجات



قدمت اللجنة التنفيذية لشركات التأمين واللجان الفرعية إنجازات كبيرة في قطاع التأمين بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، ومن أبرز الإنجازات التي قامت بها خلال العامين الأخيرين كانت على النحو التالي:



1. المنتجات التأمينية:

في إطار جهود البنك المركزي السعودي "ساما" لتطوير قطاع التأمين من خلال منتجات التأمين المتنوعة لتلبية احتياجات السوق وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، ولمواكبة الطلب المتوقع في الأعوام المقبلة، خاصة مع التطور والتغير الكبير في التقنية وفي أنشطة الحياة المختلفة، فقد تم التعاون مع عدة جهات حكومية لدراسة تلك المنتجات المقترحة وتكليف اللجنة التنفيذية وما يتبعها من اللجان المختصة مثل لجان تأمين المركبات، والتأمين الصحي، وتأمين الممتلكات والمسؤوليات وإعادة التأمين، لدراسة أفضل الممارسات العالمية وصياغة وثائق التأمين الجديدة بما يتلاءم مع احتياجات السوق السعودية وتوفير التغطية التأمينية في المملكة، وكذلك تغطية إعادة التأمين محليا وعالميا.

وبالفعل تم إصدار عدة منتجات تأمينية أخيرا بعد دراسات مستفيضة وبناء على أفضل الممارسات العالمية، ومن أبرز المنتجات:



تأمين ملاك الطائرات دون طيار على المسؤولية ضد الغير Drones Insurance

تم إلزام ملاك الطائرات دون طيار بالتأمين على المسؤولية ضد الغير، ويغطي التأمين المسؤولية القانونية للمؤمن له لدفع تعويضات التي تسببها الطائرات دون طيار/ أنظمة الطائرات دون طيار أو أي جسم يسقط منها يحدث إصابة جسدية عرضية "مميتة أو غير ذلك" أو ضرر عرضي للممتلكات.



تأمين الأخطاء للممارسين الصحيين Medical Malpractice

عدلت وزارة الصحة نظام مزاولة المهنة الذي تضمن إلزام الممارسين الصحيين بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية، ولذلك يحمي هذا المنتج ممارسي المهن الطبية من المخاطر المرتبطة بعملهم، والمسؤولية تجاه الغير التي قد تنتج بفعل خطأ أو إهمال أو سهو خلال مزاولة العمل، ويجب على الممارس الصحي تقديم التأمين إلى الجهات المختصة للحصول على/ أو تجديد ترخيص مزاولة المهنة.

منتج تأمين العيوب الخفية IDI

يغطي الأضرار الناتجة عن انهيار أو تضرر هياكل البناء "وهي العناصر المساهمة في ضمان سلامة البناء كصبات الأساس والأعمدة والجدران والعوارض، وغيرها" أو الأعمال غير الهيكلية "وهي العناصر التي لا تكون حاملة لثقل البناء إلا أنها تشكل جزءا ثابتا متكاملا في البناء"، والناتجة عن عيب في التصميم أو عيب في التنفيذ أو عيب في المواد المستخدمة في عملية الإنشاء. وهذا التأمين يقدم حماية وأمانا للأطراف المعنية بالمشروع، من مستأجرين ومستثمرين، خاصة في المشاريع الضخمة في حالة ظهور عيوب كامنة في البناء قد تستلزم إعادة بناء جزء أو إعادة بناء المشروع بشكل كامل، وهذا التأمين غير قابل للإلغاء بمجرد دفع القسط.



التأمين على الفعاليات الحية Events Cancellation

مع تنوع الأنشطة الترفيهية كان يجب توفير تغطيات تأمينية تلبي احتياجات قطاع الترفيه في المملكة، حيث قام قطاع التأمين بالتعاون مع البنك المركزي السعودي والهيئة العامة للترفيه بتوفير هذا المنتج.

ويشمل تأمين مسؤولية منظم الفعاليات ضد الطرف الثالث والتأمين ضد إلغاء الفعاليات - التي قد تحدث نتيجة وأثناء الفاعلية وكذلك تم إطلاق منتج التأمين ضد إلغاء الفاعلية الذي قد تنتج عنه خسائر لمنظمي الفاعليات نتيجة أي ظرف طارئ، كإلغاء الفاعلية نتيجة عدم حضور أحد المؤدين الرئيسين الذي يسبب غيابه إخفاق الفعالية أو الإلغاء نتيجة الطقس السيئ.



منتج تأمين العمالة المنزلية Domestic Labor Insurance

صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 25 مايو 2021 بإلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام وتضمين تكلفة التأمين مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول عامين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختياريا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.

ويغطي هذا المنتج مصروفات الاستقدام لعامل بديل في حالة هروب العامل أو امتناعه عن العمل لسبب قهري أو نتيجة وفاة عامل الخدمة المنزلية الحالي أو نتيجة عجزه الكلي الدائم أو الجزئي الدائم أو معاناة العامل الأمراض الحرجة و/أو المزمنة، وكذلك تعويض العامل المنزلي في حالة عدم التزام صاحب العمل بسداد الراتب نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.



تأمين السفر وتغطية مخاطر كوفيد - 19

تم اعتماد منتج تأميني يغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا للسعوديين خلال السفر عن طريق مشاركة عدد من شركات التأمين بتكوين وعاء تأميني وتقوم التعاونية بإدارته نيابة عن بقية الشركات.



إضافة مخاطر الإصابة بمرض كورونا إلى منتج تأمين السياحة والزيارة والعمرة

تم تعديل هذا المنتج بالتعاون بين البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي وشركات التأمين لإضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا كوفيد – 19 لوثائق التأمين الصحي السارية والجديدة للقادمين لغرض السياحة والزيارة.



منتج تأمين الحج والعمرة

ضمن مبادرة "التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة"، وهي من المبادرات التي تسعى إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال تقديم التغطية التأمينية الشاملة "الرعاية الصحية للحالات الطبية الطارئة - الإخلاء الطبي - الحوادث العرضية - نقل الجثمان - تأخير وإلغاء الرحلات الجوية"، وذلك لتعويض المستفيدين في الحالات المشمولة وإيجاد الحلول العادلة والمعالجات السريعة في حال حدوث أي طارئ، وذلك عبر عدة قنوات تعمل على مدار 24 ساعة وبعدة لغات، وإتاحة تقديم الخدمات الطبية بجميع الشبكات المعتمدة في المملكة، وكذلك تحسين تجربة المعتمرين وتمكينهم من أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة حتى مغادرتهم إلى بلادهم بصحة وسلامة.

وقد تم اعتماد المنتج التأميني الشامل بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني وبمشاركة عدد من شركات التأمين، بتكوين وعاء تأميني تقوم "التعاونية" بإدارته نيابة عن القطاع، وذلك بربط التأمين عند إصدار تأشيرة العمرة وتفعيله فور دخوله الأراضي السعودية، كما تمت إضافة تغطية فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 للغطاء التأميني الأساسي، حيث يعد أول منتج إلزامي في السعودية يحصل على تغطية كوفيد – 19.



2. أنشطة توعوية:

قامت لجنة الإعلام والتوعية التأمينية، وهي إحدى اللجان التابعة للجنة التنفيذية لشركات التأمين بعمل عدة أنشطة توعوية في سبيل رفع الوعي التأميني بين أفراد المجتمع والتواصل معهم مباشرة، ومن أبرز تلك الأنشطة:

- إنشاء حساب في "تويتر" خاص باللجنة، وذلك في سبيل التواصل المباشر مع المجتمع ورفع الوعي عن طريق نشر المعلومات والتقارير الخاصة بالقطاع والرد على الاستفسارات.

- إنشاء موقع إلكتروني للتأمين السعودي بهدف رفع الوعي التأميني بين أفراد المجتمع www.saudi-insurance.net.sa عن طريق نشر التشريعات الخاصة بالتأمين ومعلومات عن شركات التأمين والمنتجات الموجودة في السوق المحلية والتقارير الرسمية عن القطاع لمزيد من الوعي والشفافية.

- البرنامج التدريبي لصناعة التأمين للإعلاميين، وهو برنامج يتم تقديمه دوريا، ويهــدف إلــى التعريــف بالمبــادئ الأساســية فــي قطــاع التأمين بمــا يشــمل الأنظمــة واللوائــح الخاصــة بالســوق الســعودية، ويســتهدف تثقيــف شــريحة الإعلامييــن المهتميـن بقطـاع التأمين. واستفاد من هذا البرنامج أكثر من 114 شخصا من العاملين في قطاع الإعلام.

- تنظيم ندوة التأمين الخامسة وهي ثاني أكبر حدث تأميني في العالم العربي، والندوة تقام دوريا كل عامين، وأقيمت آخر مرة في 2019 تحت إشراف البنك المركزي السعودي وبرعاية محافظ البنك، وحضرها نحو 1150 شخصا من المهتمين والعاملين في مجال التأمين محليا وعالميا، وتمت مناقشة عديد من الموضوعات والمستجدات في سوق التأمين من قبل خبراء من السوق المحلية والإقليمية والعالمية لمدة يومين.

من جهة أخرى، قامت اللجنة بالتنسيق والمشاركة في بعض الحملات التوعوية تماشيا مع رؤية المملكة 2030 نحو تحسين جودة الحياة والوصول إلى مجتمع حيوي وطرق آمنة، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وشركات التأمين وشركة نجم لخدمات التأمين والإدارة العامة للمرور، مثل:

- حملة السلامة المرورية بعنوان "حياتهم لا توقفها":

بالتعاون بين البنك المركزي السعودي والإدارة العامة للمرور وشركات التأمين ووزارة الصحة ووزارة النقل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الرياضة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومركز التوعية بالسلامة المرورية وشركات الاتصالات، تم إطلاق هذه الحملة التوعوية المجتمعية لتغيير سلوك الفرد، وتهدف الحملة إلى زيادة وعي وإرشاد ملاك وقائدي المركبات حول مسؤولية قيادة المركبات، وتحفيز الفئة المستهدفة لتقويم سلوكيات القيادة، إضافة إلى تحليل مدى تأثر قائدي المركبات بالحملة وقياس الفائدة التي أثمرتها الحملة.

- حملة "أمن تسلم" و"أحقية":

تم إطلاق حملة "أمن تسلم" التوعوية بأهمية تأمين المركبات، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تأمين المركبات حماية للمجتمع والفرد وربطه بالسلامة المرورية. وتزامنا مع هذه الحملة، تم إطلاق حملة "أحقية" بتوفير المحفزات بخصومات جديدة، يستفيد منها المؤمنون الجدد والقدامى على حد سواء.



- حملة "أمنها صح":

بالتعاون بين البنك المركزي السعودي وشركات التأمين وشركة نجم، ومواصلة للدور التوعوي، أطلقت هذه الحملة سعيا إلى زيادة نسبة الوعي لدى قائدي ومالكي المركبات لتجديد الأفكار التوعوية وزيادة التفاعل مع الفئة المستهدفة.



- عمل حملة توعية باسم "تأكد وأمنها":

"وعي" حملة توعوية أطلقتها لجنة الإعلام والتوعية التأمينية، بالتعاون مع شركات التأمين السعودية، بهدف رفع الوعي لدى الجمهور وحمايتهم من الاحتيال وبشكل خاص في قطاعي تأمين المركبات والصحي، والدعوة إلى التعامل فقط مع الجهات المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وأعمال المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين، التي من بينها مهنتا وكالة التأمين ووساطة التأمين.

3. أنشطة لتطوير العاملين في قطاع التأمين:

نفذت اللجنة التنفيذية ممثلة في لجنة الموارد البشرية التابعة لها بالتعاون مع البنك المركزي السعودي بعض البرامج التدريبية لتطوير العاملين في قطاع التأمين أو حديثي التخرج على حد سواء، تمهيدا لانخراطهم في مجال التأمين، ومن أبرز تلك البرامج:

- برنامج صناعة التأمين لحديثي التخرج، وهـو برنامـج تدريبـي يتكـون مـن تسع دورات تدريبيـة تهـدف إلـى تأهيـل حديثـي التخـرج للالتحـاق بسـوق العمـل عـن طريـق إكسـابهم المعـارف والمهـارات والشـهادات المهنيـة اللازمـة لممارسـة المهنـة، وقـد يسـر لهـم هـذا البرنامـج الحصـول علـى فرص وظيفيـة فـي قطـاع التأمين، واستفاد من هذا البرنامج 142 متدربا ومتدربة.

- دبلوم التأمين المتقدم ACII للكوادر العاملة في قطاع التأمين، وهو معتمــد مــن المعهــد البريطانــي للتأمين، ويهــدف إلــى تأهيــل عــدد مــن الكــوادر الوطنيــة العاملــة فــي القطــاع لشــغل مناصـب قياديـة وإشـرافية فـي قطـاع التأمين، ما يسـهم فـي ارتفـاع نسـب التوطيــن فــي تلــك المناصــب. واستفاد من هذا البرنامج 23 موظفا وموظفة.

- برنامج "لويدز" لتطوير الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين وتم هذا البرنامج بطلـــب مـــن البنـك المركـزي السعودي وبالتعـاون مـع اللجنـة التنفيذيـة لقطـاع التأمين، وهو برنامــج خـــاص لتدريــب الكــوادر الوطنيــة فــي ســـوق لويـــدز للتأمين فـــي لنـــدن. ويتكـــون هـــذا البرنامـــج التدريبـــي مـــن أســـبوع تعريفـــي بالبرنامـــج وأهدافـــه، وســـبعة أســـابيع للتدريـــب علـــى رأس العمـــل فـــي شـــركات تأمين تعمـــل فــي الســـوق البريطانيــة. وركـــز البرنامــج علـــى أنـواع التأمين العـام وإعـــادة التأمين. واستفاد من هذا البرنامج عشرة من موظفي قطاع التأمين.

- إعداد وتصميم برنامج تدريبي لتأهيل حديثي التخرج للالتحاق بالعمل في قطاع التأمين. حيث يهدف البرنامج إلى تدريب خريجي التخصصات المالية لإعطائهم المهارات والمعارف اللازمة للعمل في الإدارات المالية في قطاع التأمين.

- التعاون مع جامعة الملك سعود في مراجعة برنامج بكالوريوس المخاطر والتأمين في كلية إدارة الأعمال، وتقييم الخطة الدراسية من حيث موافقتها والشهادات المهنية في قطاع التأمين وتحليل المخاطر ومجالات التوظيف لخريجي البرنامج.

4. أبرز المبادرات التي قام بها قطاع التأمين بالتعاون مع البنك المركزي السعودي دعما للجهود الحكومية والمجتمعية خلال جائحة كورونا كوفيد - 19:

خلال جائحة كورونا تكاتفت جهود قطاع التأمين بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وتم إطلاق عدة مبادرات للتخفيف من آثار الجائحة على المجتمع، وخصوصا الأفراد منهم، ومن أبرز تلك المبادرات:

- تبرعت عدة شركات من قطاع التأمين بنحو 68 مليون ريال دعما لصندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة وجهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا كوفيد – 19.

- نشر النصائح والرسائل التوعوية بخصوص الجائحة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية للشركات وخدمة الرسائل النصية.

- تمديد جميع وثائق تأمين المركبات القائمة للأفراد بنوعيها الشامل وضد الغير، لمدة شهرين إضافيين مجانا.

- إضافة مدة شهرين إضافيين دون أي تكاليف إضافية على وثائق تأمين المركبات للأفراد بنوعيها التي يتم شراؤها خلال الفترة من تاريخ الثامن من أيار (مايو) 2020 إلى السادس من حزيران (يونيو) 2020 إلكترونيا ودون الحاجة إلى تواصل العميل مع شركات التأمين.

- السماح للشركات بعدم إلغاء وثائق التأمين مباشرة عند تأخر المؤمن لهم في تسديد أقساط التأمين لإعطاء المؤمن لهم فرصة لتسديد الأقساط في وقت لاحق.

- تقديم خصومات على تأمين المركبات للأفراد تضاف إلى الخصومات الموجودة من قبل، وهي خصومات عدم وجود مطالبات تأمينية وخصومات الولاء.

- أنشأت إحدى شركات التأمين الكبرى أكثر من 23 مركزا لفحص كورونا "تأكد" ما بين ثابتة ومتنقلة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتبعا للمعايير المعتمدة من وزارة الصحة، موزعة في أكثر من ثماني مدن في جميع مناطق المملكة، وبمتوسط 14 مسارا للفحص من المركبة، منها مسارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وبطاقة استيعابية تقدر بأكثر من 20 ألف فحص يوميا.

- أقامت شركات التأمين الطبي الكبرى شراكات مع وزارة الصحة لدعم جهود مركز الاتصال الخاص بوزارة الصحة 937 والرد على المكالمات والاستفسارات الواردة إلى الوزارة من جميع أنحاء المملكة.

- وقامت عدة شركات بتقديم خصومات خاصة لمنسوبي القطاع الصحي تخفيفا للأعباء المالية على منسوبي هذا القطاع، خط الدفاع الأول في التصدي للجائحة.

- أيضا قامت عدة شركات بتقديم خدمة توصيل علاجات الأمراض المزمنة إلى المستفيدين في أماكن سكنهم تزامنا مع أوقات الحظر المفروضة من قبل الجهات الرسمية المختصة.

5. اعتماد البنك المركزي السعودي عدة ضوابط وقواعد تنظيمية لقطاع التأمين، من أبرزها:

في إطار جهود البنك المركزي السعودي "ساما" لتنظيم وتطوير قطاع التأمين ومواكبة التغيرات المستمرة والسريعة في السوق المحلية وتماشيا مع أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية، تم تكليف اللجنة التنفيذية وما يتبعها من اللجان المختصة، لدراسة بعض التنظيمات والضوابط بما يتلاءم مع احتياجات السوق السعودية. وبالفعل، تم إصدار ونشر عدة ضوابط تنظيمية أخيرا، ومن أبرزها:

- ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية:

تهدف هذه الضوابط إلى وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويق وبيع المنتج التأميني من قبل الشركات على عملائها، وتحديد فئات المنتج التأميني الذي يتطلب إما موافقة البنك المركزي المسبقة وإما إشعار البنك المركزي قبل تسويقها وبيعها، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتج التأميني.

- ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد:

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويليا.

- القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي:

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم أعمال وممارسات التأمين البنكي في المملكة، والعلاقة بين شركة التأمين والبنك المعني في هذا الشأن.

- الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية:

تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنى للتأمين الإلزامي على العيوب الخفية التي تكتشف في المباني والإنشاءات بعد استخدامها في مشاريع القطاع غير الحكومي.

- ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين:

تتمثل أهداف هذه الضوابط في تنظيم الحد الأدنى لترخيص مقدمي الخدمات الاكتوارية، ومعايير ممارسة العمل الاكتواري في المملكة، والمعايير المتعلقة بدور الاكتواريين المعينين ومسؤولياتهم، وإجراءات تعيينهم، والإدارة الاكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين في المملكة، ومسؤوليات الشركة ومجلس الإدارة والإدارة العليا فيما يتعلق بأعمال الإدارة الاكتوارية والاكتواري المعين.

- القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية:

تحدد هذه القواعد المتطلبات والضوابط اللازمة للترخيص وممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت في السعودية، إضافة إلى الضوابط الخاصة بعلاقة وسيط التأمين الإلكتروني بشركات التأمين.

- الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي للمركبات:

تحـــدد هـــذه الوثيقـــة الحـــد الأدنى للتأمين الإلزامي على المركبـات لتغطيـة المسـؤوليـة المدنية تجاه الغير طبقا للأحكام والشــروط والاستثناءات الواردة فيهـا أو الملحقـة بهـا.