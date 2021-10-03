مخاطر التضخم الخفية في العالم النامي «1 من 2»

نظرا لأن الاقتصاد العالمي بدأ يتجاوز أزمة كوفيد - 19، ستكون إدارة مخاطر التضخم أصعب في الدول النامية منها في الاقتصادات المتقدمة. وهذا يعكس طبيعة الصدمات التي تؤدي إلى التضخم وعدم استعداد الدول ذات الدخل المنخفض للاستجابة لها بصورة حاسمة. ومن ثم، فإن مجموعة من الصدمات ونقاط الضعف المحددة يمكن أن تهدد على نحو خطير الاستقرار الاقتصادي والازدهار في هذه الدول.فبادئ ذي بدء، تعد الدول النامية أكثر عرضة للصدمات البيئية، التي ستصبح أكثر تواترا وشدة بسبب تغير المناخ. وتحدث الأحداث الطقسية المتطرفة في الواقع أثر صدمات إمدادات سلبية، ما يتسبب في انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار - وهي أصعب الظروف بالنسبة لواضعي السياسات النقدية. ويواجه عديد من الدول، بما في ذلك نيجيريا وسريلانكا، ارتفاعا هائلا في أسعار المواد الغذائية، في حين أن الجفاف في مدغشقر والمجاعة التي أعقبته تذكير صارخ آخر بضعف الدول النامية الإفريقية.والاقتصادات النامية هي أيضا أكثر عرضة للصدمات المالية. وعاجلا أم آجلا، ستعود السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى طبيعتها. وبناء على التجربة السابقة، يتوقع أن يشهد عديد من الأسواق الناشئة والدول الفقيرة تدفقات رأسمالية هائلة نحو الخارج. وقد يكون شبح هروب رأس المال بارزا بصورة خاصة في أكثر الاقتصادات فقرا، خاصة إذا كان مصحوبا بانخفاض في المعونات الإنمائية. وتجلب مثل هذه الوقفات المفاجئة معضلات متصلة بالسياسة الخاصة، خاصة الضغط الهبوطي على أسعار الصرف. ويمكن لواضعي السياسات إما السماح لعملاتهم بالانخفاض؛ ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم، وإما رفع أسعار الفائدة؛ ما قد يؤثر سلبا في النمو والقدرة على تحمل الديون.وسيكون كلا النوعين من الصدمات التضخمية اختبارا قاسيا لصانعي السياسة النقدية في الدول الفقيرة. إذ يفتقر عديد منهم إلى ما يلزم من خبرة وسجل إنجاز لكي يضمنوا مصداقيتهم وتثبيت توقعات التضخم. ومن ثم، يمكن أن تتطور عدة حلقات ردود فعل سلبية. وبالنسبة للدول التي لها الكثير من الديون المقومة بالعملات الأجنبية، يمكن أن يؤدي انخفاض سعر الصرف إلى عدم تطابق فادح للعملة؛ ما يؤدي إلى أزمة ديون وزيادة التضخم. وقد يكون لإلغاء تثبيت توقعات التضخم تداعيات أخرى على الأنظمة المالية التي تعاني الضعف أصلا في الاقتصادات النامية.وفضلا عن ذلك، غالبا ما يستمر التضخم لفترة طويلة بعد تخفيضات أسعار الصرف. وغالبا ما تؤدي سياسات تحويل الإنفاق التي تهدف إلى استبدال الواردات المتزايدة التكلفة بسلع محلية أرخص ثمنا، إلى نمو متواضع وتضخم يرتفع باستمرار. وأدى ذلك إلى تراجع القوة الشرائية للأسر؛ ما أدى إلى تفاقم الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي.لا يزال جزء كبير من العالم النامي يعاني الوباء. ولكن قبل التصدي لفيروس كورونا، قد يتعين على صانعي السياسة النقدية معالجة تهديدات التضخم الخطيرة المحتملة. ويجب أن يبدأوا بالاستعداد لذلك الآن... يتبع.خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2021.