37 ألف شخص يعملون في الأنشطة العقارية المستهدفة بالتوطين .. 67 % منهم وافدون

قال محمد المسعودي؛ مدير توطين العقار في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، "إن عدد العاملين حاليا في المهن والأنشطة العقارية المستهدفة في عملية التوطين أكثر من 37 ألف شخص؛ منهم 33 في المائة سعوديون، فيما بلغت نسبة الوافدين 67 في المائة".وأوضح على هامش اللقاء التعريفي بتوطين القطاع العقاري، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، أن الأنشطة والمهن العقارية المستهدفة بالتوطين تتمثل في تسعة أنواع من الأنشطة، تشمل شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة، وإدارة وتأجير العقارات السكنية المملوكة أو المؤجرة.وأضاف "تتضمن إدارة وتأجير العقارات غير السكنية المملوكة والمؤجرة، الأنشطة العقارية الأخرى في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة، أنشطة وكلاء السماسرة، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، أنشطة أخرى خاصة بالأنشطة العقارية على أساس عقد أو نظير رسم، وجمعيات اتحاد ملاك العقار ذات الملكية المشتركة".وتمثلت المهن المستهدفة بالتوطين في مهن الوساطة العقارية التي تشتمل على "وسيط عقاري، وسيط بيع وتأجير عقارات، سمسار أراض وعقارات، كاتب تسجيل أراض وعقارات، مسوق عقاري، مدير اتحاد ملاك، مدير عقار"، ومهن البناء المستدام، وتشتمل على "مهندس مستدام معتمد، مهندس مقيم معتمد، مهندس فاحص جودة، فاحص مبان جاهزة"، إضافة إلى مهن التحكم العقاري "محكم عقاري، ومصلح عقاري".