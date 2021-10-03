«الخليج للوساطة» حلول تأمينية أكثر ابتكارا وحماية للأصول الأكثر قيمة

شركة الخليج لوساطة التأمين وإعادة التأمين إحدى أوائل وسطاء التأمين في المملكة، والتي لعبت دورا مهما في المساهمة في قطاع صناعة التأمين في المملكة، حيث اكتسبت الثقة والاحترام من العملاء، وذلك من خلال الإتقان في العمل والممارسة لأعوام طويلة.وتقدم الشركة جميع الخدمات التأمينية بجميع أنواعها المصرح بها من قبل البنك المركزي السعودي، مثل التأمين الطبي، وتأمين المركبات، وتأمين الممتلكات، والتأمين البحري، والتأمين الهندسي، وتأمين المخاطر كافة، وجميع أنواع وأشكال التأمين.وفي سوق مليئة بمقدمي خدمات التأمين، تتميز شركة الخليج بقدرتها على إيجاد حلول التأمين الأكثر ابتكارا، وبالتالي حماية الأصول الأكثر قيمة، علما بأن العامل الأساس لرؤية الشركة هو تحقيق أقصى درجات الرضى لكل من له مصلحة مع الشركة مع تقديم حلول التأمين والحرص على عدم وقوع أي مخاطر للعملاء في المستقبل قد يؤثر ويكبد العملاء أي خسائر. ومنذ الانطلاقة بدأت شركة الخليج بالمكتب الرئيس في الرياض بعد ثلاثة أعوام من الخبرة تمكنت من التوسع في المنطقة الشرقية والغربية، وتم تأسيس فرع جدة بحلول أوائل 2013، بحيث يسهم الفرع ويزيد من إنتاجية الشركة، وتم تأسيس فرع في الدمام، وكذلك تم تأسيس آخر فروعنا في المدينة المنورة. حيث إن توجهنا هو الوجود في أربع مناطق في المملكة، وخدمة العملاء على أكمل وجه، وبالتالى سيضاعف من إنتاجية الشركة والمحافظة على العملاء.ومن أهداف الشركة، تقديم أفضل خدمة للعملاء وتلبية احتياجاتهم للمواصلة واستمرار العمل على الوجه الصحيح المتوافق مع أنظمة الجهات المشرعة، والعمل على المساهمة وإضافة القيمة الجوهرية لسوق التأمين في السعودية، والسعى إلى الحصول على عائد مربح للشركة عن طريق المحافظة على العملاء بتقديم أفضل الخدمات وجلب عملاء جدد، وإيجاد الوعي وتعزيز العلامة التجارية الخاصة بشركة الخليج لوساطة التأمين وإعادة التأمين، واختلاف شركة الخليج لوساطة التأمين وإعادة التأمين عن باقي المنافسين في جودة الخدمات والتميز.يذكر أن من الخدمات التي تقوم بها الشركة، تحسين مستوى الخدمة المقدمة من قبل شركات التأمين المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي، والحرص على الحصول على أفضل الأسعار وتحقيق المعادلة بين التغطية التأمينية الجيدة والأسعار المقبولة، ووضع آلية لدراسة المخاطر، آخذين في الحسبان طبيعة العمل ومعدلات الاستهلاك وكيفية استخدام الخدمة الطبية وكيفية توفير الخدمة أثناء العطلات داخل وخارج المملكة، وخدمة الحساب خلال العام من قبل قسم خدمة العملاء المتخصص، وتسوية المطالبات بشكل نظامي من قبل إدارة المطالبات، وتقديم تقارير أسبوعية وشهرية للجهات المختصة بخصوص آلية سير العمل، ومتابعة معدل الخسائر وتقديم عروض فنية تتضمن أدق التفاصيل، وتعيين موظفين مختصين لخدمة الحسابات بشكل يومي.