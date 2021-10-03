«وتد للتأمين» اندماج ويوبيل برونزي والتسويق المتطور

أسست شركة وتد الوطنية لوكالة التأمين في عام 2011، وبذلك أتمت عشرة أعوام من التطور والتوسع واكتساب الخبرات، وتعد حاليا من أكبر وكالات التأمين في السعودية، وتمتلك 35 فرعا لتغطية جميع مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى المركز الرئيس في مدينة الرياض، كما أنها عضو في اللجنة العامة لوكالات التأمين وعضو سابق في اللجنة التنفيذية لوكالات التأمين المعتمدة من البنك المركزي السعودي، والوكيل الحالي لشركة "الاتحاد للتأمين التعاوني" من أكبر شركات التأمين في المملكة، ويدير شركة وتد الوطنية طاقم من الموظفين ذوي الخبرة العالية بالتأمين وبمتوسط خبرات لا تقل عن 15 عاما.كما تمكنت الشركة من الحصول على شهادة إدارة الجودة 9001 ISO في عام 2012 وهي الشركة الوحيدة في سوق التأمين التي حصلت على هذه الشهادة، التي تهدف إلى تعزيز علاقاتها مع عملائها بتقديم خدمات جديدة متطورة وباقات مميزة تشمل الاستشارات التأمينية، وتقديم الخدمات الإضافية الخاصة بالولاء وإدارة محافظ عملائها إلكترونيا بكل احترافية ومهنية.وقد واجهت سوق التأمين تقلبات قوية مثل باقي الأسواق العاملة في السعودية إثر الجائحة الحالية أو الأزمة المالية العالمية السابقة لها، ووضح أثرها مباشرة في سوق وكالات التأمين لصغر حجمها وارتباطها المباشر بشركات التأمين، وقد قدم البنك المركزي السعودي حزمة من القرارات والتعديلات لتحسين كفاءة الوكالات، منها الموافقة على صيغة تعاقد أكثر مرونة تعطي الوكيل الخيارات الأوسع للتعاقد مع شركات التأمين وتحفيز الوكالات على التطور بالتوسع أو الاندماج.وبذلك أتيحت الفرصة لشركة وتد لتستفيد من الدعم والتقديم على مبادرة اندماج على مستوى الوكالات بمباركة وإشراف مباشر من البنك المركزي السعودي، حيث ستضم اندماجات واستحواذات بين ست شركات تعمل في نشاط الوكالة في التأمين مع عدة شركات تأمين مختلفة، التي ستساعدها على امتلاك محافظ جديدة وتزيد من انتشارها وتنوعها في سوق التأمين والعمل على تطبيق أنظمة تسويقية حديثة.وبهذا الاندماج ستصبح شركة وتد الوطنية لوكالة التأمين أكبر وكيل تأمين في الشرق الأوسط، الذي يخولها إلى التحول إلى السوق الموازية السعودية (نمو) والتوجه إلى السوق العالمية.كما أسست وتد الوطنية برنامجا خاصا لعملائها يقدمه موقعها الإلكتروني www.wattad.com.sa الذي يهدف إلى موقع آمن ومحمي سهل الاستخدام، سواء عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، إضافة إلى سهولة التقديم على طلبات التأمين المتنوعة والشكاوى والمطالبات للأفراد والشركات إلكترونيا دون عناء زيارة الفروع، وخصومات وخدمات خاصة لموظفي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، وخدمة الصيانة على الطريق لعملاء شركة وتد على مدار الساعة وطوال فترة التغطية التأمينية، وبرنامج (ثبات) الخاص لربط عملاء وتد الوطنية بشركائها في الخصومات، وتسلم طلبات التأمين والشكاوى والاقتراحات والمطالبات إلكترونيا على مدار الساعة وجميع الأيام دون انقطاع، وتأسيس خط ساخن "واتساب أعمال" لتسلم المطالبات والشكاوى وطلبات التأمين والاستفسارات على مدار الساعة على الرقم : 553450578 966 +.كما تقدم شركة وتد الوطنية مجموعة واسعة من المنتجات لتلبية احتياجات الشركات والأفراد منها تأمين المركبات، تأمين المسؤولية المدنية، تأمين أخطاء المهن الطبية، التأمين الشامل، تأمين السفر، التأمين الهندسي، تأمين جميع مخاطر الإنشاء، التأمين البحري، تأمين الشحن، تأمين الحماية والادخار، تأمين الطيران، وتأمين الطاقة.