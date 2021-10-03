شركة الآفاق برامج تأمينية تطويرية مواكبة لأسواق التأمين المحلية والعالمية

أسست شركة الآفاق عام 2013، شركة سعودية لوساطة التأمين وإعادة التأمين من قبل خبراء اقتصاديين وماليين سعوديين وغير سعوديين، حيث رأس مجلس الإدارة سيدة الأعمال الخبيرة في المجال الاقتصادي والمالي الدكتورة ناهد طاهر.وبناء على قرار البنك المركزي السعودي الصادر بتاريخ 02 - 01 - 2020 بحظر ممارسة أنشطة التأمين المباشر وأنشطة إعادة التأمين في شركة الوساطة نفسها، رحب مؤسسو ومجلس إدارة شركة الآفاق بهذه التوجيهات الشجاعة والتطلعية من الجهة الرقابية في المملكة، التي تهدف إلى تعزيز مستوى الخدمة داخل السوق وتحسين مستوى خدمات التأمين وإعادة التأمين المتوقعة من الخبراء في هذا المجال. بناء على تاريخنا وخبراتنا في إعادة التأمين، اتخذنا القرار الواضح بجعل شركتنا شركة وساطة إعادة تأمين متخصصة، وهو مجال يقدم فيه فريق الخبراء لدينا منذ البداية خدمة فنية متميزة ودعما لشركات التأمين في السوق السعودية. تفخر شركة الآفاق لإعادة التأمين بكونها من بين عدد قليل من شركات وساطة إعادة التأمين السعودية المتخصصة، حيث تتمتع بعلاقات متميزة مع معيدي التأمين الدوليين من جميع أنحاء العالم، بهدف تقديم دعم فريد مصمم خصيصا لتلبية احتياجات سوق التأمين المحلية.وقد وضعت شركة الآفاق استراتيجيتها يوم تأسيس الشركة، وهي العمل بمهنية عالية وصادقة وتقديم الخدمات المتميزة التي تسعى إليها، وفوائد الاستعانة بخدمات شركة الآفاق لوساطة إعادة التأمين، والاستفادة من الخبرات المتنوعة والمتوافرة لدى الفريق العامل في الشركة، إضافة إلى الثقة والأمان على البرنامج التأميني الذي نرعاه بضمير مهني وحرص شديد بضلوعنا في أمور علم إعادة التأمين بشتى المجالات، وإفساح المجال أمام إدارة العميل لتوجيه جل اهتماماتها للأمور الأساسية والإنتاجية والتسويقية، والحصول على الغطاء التأميني المناسب وبالسعر الاقتصادي المنافس، وتحسين الأداء التأميني للقائمين على هذه الأمور لدى المنشأة وإيجاد علاقة متوازنة مع شركات التأمين وإعادة التأمين، وتأسيس وتدعيم ومعالجة المطالبات مع شركات التأمين وإعادة التأمين، ومراقبة ومتابعة تنفيذ البرنامج التأميني وتوفير الضمانات والشروط الملائمة دون حدوث مفاجآت.وتسعى شركة الآفاق إلى أن تكون من بين أهم وسطاء إعادة التأمين في السوق السعودية، وذلك من خلال تحقيق النمو حسب أهداف ورؤية الشركة، ومن خلال تحقيق الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ولما لديها من خبرة واسعة المجال في هذا النشاط ولما يتمتع به فريق العمل من خبرات وعلاقات على مستوى شركات إعادة التأمين المحلية والعالمية.