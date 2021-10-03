«الوسطاء السعوديون» خبرة لأكثر من 4 عقود في صناعة وساطة التأمين

في عام 1979 كانت البداية، انطلقت "الوسطاء السعوديون" وكنا من الرواد الذين أدخلوا المفهوم المهني لوساطة التأمين في المملكة كما كنا من بين أوائل الوسطاء الذين وافق البنك المركزي السعودي "ساما" على منحهم تراخيص رسمية لمزاولة المهنة وفقا للوائح التنظيمية التي أدخلت إلى قطاع التأمين حديثا في عام 2008. لم تكن البداية تقليدية إذ امتلكنا جهاز كمبيوتر أبل وكنا من أوائل الشركات التي استعانت بالتقنيات الحديثة في إدارة العملية التأمينية، وقمنا بتصميم نظامنا الخاص ليتناسب مع عمليات التأمين وإدارة المطالبات. نقدم حلولا تأمينية مبتكرة تصمم خصيصا للشركات حتى تتمكن من إدارة أخطار أعمالها، والأفراد ليتمكنوا من حماية ممتلكاتهم الثمينة. على مر الأعوام وبخطى ثابتة تطورت الشركة لتصبح واحدة من شركات الوساطة الرائدة في المملكة. وعبر ممارسة امتدت لأكثر من أربعة عقود في وساطة التأمين، فقد دعمنا خبرتنا بالفهم العميق لجميع جوانب التأمين لتشمل القطاعات التجارية والصناعية والإنشائية والمالية في المملكة. وعليه حظينا بسمعة متميزة على مدى عقود كان حجر الزاوية فيها هو المثابرة على اتباع أعلى معايير السلوك الأخلاقي والمهني والخدمي. إن الفهم الكامل والعميق لطبيعة المخاطر التي تواجه العميل هو اللبنة الأساسية لبداية المرحلة التأمينية. خطوتنا الأولى تتمثل في إجراء مسح شامل للأخطار المتعلقة بأصول وطبيعة أعمال العميل يقوم بها وسيط أو مهندس مختص ومؤهل. إن مثل هذا المسح الشامل يمكننا من تحديد وتقييم الأخطار وتحليل النتائج التي ستبنى عليها توصياتنا ولاحقا التغطية التأمينية، إن توصياتنا تتضمن الكيفية التي يجب على العميل اتباعها للتقليل من احتمالية وقوع الخطر وبالتالي الحد من الخسائر في حالة حدوثها. هذا النهج، يتيح الانتقال السلس للمخاطر المحددة والمبينة في عقد التأمين من العميل إلى شركة التأمين التي تم اختيارها، وهذا هو المبدأ الأساسي لكل عمليات الوساطة في التأمين. بناء على نتائج دراسة ومعاينة الخطر، نقوم بإعداد قسيمة التأمين التي تحتوي على المعلومات كافة المطلوبة عن الخطر المراد التأمين عليه ومن ثم نقوم بدعوة شركات التأمين التي تم اختيارها مسبقا لتقديم عروضها وفقا لتلك القسيمة. بعد ذلك نقوم بتصنيف شركات التأمين وفقا للمعايير التالية: القسط، تسوية المطالبات وسرعة سدادها. يتم إدراج هذه التصنيفات في جدول بيانات المقارنة بالعروض المقدمة من شركات التأمين يوضح الاختلافات كافة بين تلك العروض، مرفقا بها توصيتنا لأفضل عرض ليتمكن العميل من اختيار الشركة ليتم نقل المخاطر المحددة إليها. لا قدر الله، في حالة وقوع حادث أو خسارة وكنت مؤمنا من خلالنا وبحاجة إلى تقديم مطالبة فلا داعي للقلق، فإننا في "الوسطاء السعوديون" ومن خلال قسم المطالبات سنتعامل مع مطالبتك نيابة عنك مع شركة التأمين. نحن نقوم بإعداد وتقديم ملف المطالبة لشركة التأمين ولمقدري الخسائر بعد الحصول على المستندات والمعلومات كافة، حيث نتعامل مع جميع المستندات ذات الصلة، ونتفاوض من أجل تسوية المطالبة والحصول على التعويض الأمثل للعميل في أسرع وقت ممكن. نحن موجودون في جميع أنحاء المملكة من خلال مكاتبنا في كل من الخبر والرياض وجدة. نحن شركة عائلية مترابطة، مع ثقافة تتبنى روح الفريق وتعززها من خلال الاحترام والثقة المتبادلة، حيث نمكن موظفينا من تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصائبة نيابة عن الشركة. نعد من وسطاء التأمين القلائل جدا في المملكة الذين لديهم دائرة تختص بالتدريب والتطوير الداخلي، وذلك تماشيا مع التزامنا بتطوير الإمكانات كافة لموظفينا. لدينا فريق من المؤهلين وذوي الخبرة ومن أولوياتنا استقطاب الشباب السعودي الواعد، حيث إننا نؤمن بضرورة الاستثمار في هذه الطاقات اليافعة وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم لخوض معترك سوق التأمين. تجاوزنا سقف الـ41 عاما من الخبرة المهنية خدمنا خلالها أكثر من عشرة آلاف عميل كما نتمتع بواحد من أعلى معدلات الاحتفاظ بالعميل وذلك بنسبة تتجاوز الـ90 في المائة من خلال نخبة من الكوادر المؤهلة للعمل في مجال صناعة وساطة التأمين. عملاؤنا، شركاؤنا في النجاح كانت لهم البصمة الكبرى في مســـيرة النجاح وقد عبروا عن ذلك بأن قالوا "إن الوسطاء السعوديون لديها ميزة فريدة وهي الاستقلالية المهنية والفهم السليم لطبيعة الأعمال وتوفير الخدمات النوعية والمهنية. كما أننا وجدنا كل ما نحتاج إليه بل وأكثر من ذلك". "لقد انتفعنا من خدمات الوسطاء السعوديون على مدى الـ15 عاما الماضية فيما يتعلق بالتغطية التأمينية على الممتلكات، التأمين البحري، تأمين السيارات والمعدات والتأمين الطبي. بمعرفتهم العميقة والخلفية التجارية القوية، فقد أثبتوا مهنيتهم وقدرتهم على الاستجابة السريعة".