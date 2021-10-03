«مارش» بناء المرونة اللازمة لتحقيق النمو المستدام في السعودية

نظرا إلى التغير المستمر الذي يشهده عالمنا اليوم، فإن السبيل الوحيدة لتحقيق النمو المستدام يأتي من خلال مرونة الاقتصاد. من هنا يأتي دور الخبراء الاختصاصيين في “مارش” من خلال الدعم الذي يقومون بتقديمه إلى مختلف المؤسسات في مسيرتها نحو الابتكار، وذلك عن طريق المساعدة على تقييم مختلف أنواع المخاطر التي قد يتعرضون لها، ومن ثم إدارة هذه المخاطر، ما يمكنها من تخطي التحديات التي قد تواجهها في المستقبل.حيث تقدم “مارش” الخدمات التالية: الوساطة التأمينية، إدارة المخاطر والخدمات المساندة، حلولا خاصة للقطاعات المختلفة، وإدارة خدمات المطالبات التأمينية.ويعد رأس المال البشري هو الميزة التنافسية التي تتميز بها “مارش”، حيث نمتلك فريق عمل يتميز بالخبرة والمثابرة والحماس والاجتهاد المستمر لتلبية توقعات العملاء.ونعمل باستمرار على تطوير وتنمية فريقنا من أصحاب الخبرات والمواهب من جميع أنحاء المملكة بما في ذلك استقطاب حديثي التخرج والعمل على إعدادهم، ليكونوا قادة ورواد المستقبل على مستوى قطاع التأمين.تحت إدارة وتوجيهات رئيسها التنفيذي بسام البدر، تحتل “مارش” الريادة في مجال الوساطة والاستشارات التأمينية على مستوى المملكة والمستمدة من ريادتها على مستوى العالم.في السعودية، تمتلك “مارش” فريقا مكونا من أكثر من 200 مختص يقدمون خدمات الوساطة والاستشارات التأمينية لجميع عملائها، وذلك من خلال أفرعها الثلاثة في الرياض والخبر وجدة.وقال البدر، إن دورنا الرئيس يتمثل في التزامنا الكامل بدعم المؤسسات والأنشطة والأعمال في المملكة لمساعدتها على تحسين استشعارها للمخاطر التي قد تواجهها من جميع الجوانب، ما يؤدي إلى إيجاد المرونة اللازمة لدعم مستقبل مستدام.وأضاف، هدفنا هو المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال ابتكار حلول تأمينية متطورة، والارتقاء بالخدمات، وتطوير الكفاءات والقدرات والمواظبة على جذب أفضل المواهب والخبرات لقطاع التأمين في السعودية.