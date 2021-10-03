«أيون» 35 عاما من النجاح والتميز في الحلول التأمينية لجميع القطاعات

كانت "أيون" ولا تزال حاضرة في المملكة للأعوام الـ35 الماضية، ولديها تاريخ ناجح وطويل من العمل مع عدد من الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، والعديد من الشركات الرئيسة في المملكة. تعمل "أيون" مع مجموعة متميزة من العملاء في المملكة يمثلون جميع القطاعات أو الصناعات، حيث نقدم لهم الخدمة من خلال ثلاثة مكاتب وساطة للخدمات الكاملة.في عام 2008، كانت "أيون" واحدة من أول وسطاء التأمين العالميين التي تمنح ترخيصا للعمل في المملكة دون الحاجة إلى إنشاء وكالة علاقات مع المنظمات في المملكة كما كان عليه الحال في السابق. تفخر شركة أيون بتأسيسها في المملكة ممثلة في ثلاثة مكاتب في كل من الرياض، وجدة، والخبر، والتي يعمل فيها أكثر من 150 من مختصي التأمين، تضعنا في الريادة لتوفير أعلى مستويات الدعم لجميع عملائنا في المملكة.تتميز "أيون" بامتلاكها مختصين في جميع ما يتعلق بالمخاطر والحلول التأمينية في جميع القطاعات. يمثل كل قطاع أو صناعة مجموعة من المختصين، حيث يقومون بتصميم برامج التأمين حسب حاجة الصناعة أو القطاع الذي ينتمي إليه العميل. تساعد هذه المجموعة من الخبراء على عمل المقارنات اللازمة من ناحية التغطيات التأمينية المتوافرة محليا وعالميا، ما ينعكس على المشورة التأمينية المقدمة للعميل. أيضا تستثمر "أيون" السعودية في مجال تحليل البيانات، حيث إن تحليل بيانات المطالبات التأمينية له أثر مهم على تجديد الوثائق التأمينية، ما يساعد على عمل الميزانيات الخاصة بأقساط التأمين وتصميم البرامج التأمينية التي تلبي حاجة العميل وفق إطار اقتصادي معين، ما يضمن استمرارية البرنامج على المدى الطويل وتطوير المنتج على المدى القصير مع الأخذ في الحسبان المتغيرات الاقتصادية.إضافة إلى ما ذكر أعلاه، فإننا في "أيون" نصنف أنفسنا جزءا من منظومة إدارة المخاطر للعميل، حيث يجب أن نسهم مساهمة فاعلة وبطريقة استباقية في مراقبة المخاطر الخاصة للعملاء على مدار العام، لضمان عدم خرق أحد الشروط الجوهرية في عقود التأمين التي في حال حدوثها تسبب ضررا للعملاء، ولذلك نقوم كوسيط تأمين بعمل تدقيق دوري عن طريق عمل المعاينات الميدانية للعميل للتأكد من سلامة الإجراءات وإخطار شركة التأمين بأي تطورات، سواء إيجابية أو سلبية، للتأكد من استمرارية تغطية التأمين أثناء العام التأميني، لتفادي أي خلاف عند حدوث مطالبة.أيضا أحد أهم الحلول الاستراتيجية نعمل مع العميل وشركات التأمين للوصول إلى السعر العادل ومساعدة العميل للمحافظة على معدل خسارة مقبول بالعمل على خطة قصيرة وطويلة المدى لتخفيف حجم أقساط التأمين على القوائم المالية الخاصة بالعميل وأيضا مساعدة شركة التأمين على فهم طموح العميل مع العمل المشترك والتكاملي للهدف المشترك لجميع الأطراف، وهو الربح.وفي النهاية، يمكننا أيضا الاعتماد على المعرفة المتخصصة المنتشرة في جميع أنحاء العالم داخل شركة أيون. كما يمكن الوصول إلى هذه المعرفة بسهولة من خلال بنية تقنية المعلومات المتقدمة وتطبيقات العملاء المطورة داخليا وشبكتنا العالمية وخدمة عملائنا في جميع مجالات التأمين. المعرفة والخبرة في التعامل مع المتطلبات المختلفة للعملاء المتنوعين تؤهل "أيون" لتصبح أحد أهم الشركاء الناجحين للعملاء فيما يتعلق بإدارة برامج التأمين والمخاطر المعقدة.