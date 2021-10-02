الهند تطلب من شركتين للطاقة الكهرومائية تقديم عطاءات لمشاريع الطاقة المتجددة

طلبت الهند من شركتين حكوميتين للطاقة الكهرومائية التقدم بعطاءات لإقامة مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تسعى البلاد إلى تعزيز قدراتها من مصادر الطاقة المتجددة وتخليص اقتصادها من الانبعاثات الكربونية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الطاقة الهندي الاتحادي، راج كومار سينج، طلب من شركتي "تي إتش دي سي إنديا ليمتد"، و"نورث إيسترن إلكتريك باور كورب"، زيادة الإنفاق الرأسمالي، بحسب بيان للوزارة.

وتعتزم الهند، التي تحصل على حوالي 70 في المائة من الطاقة الكهربية من خلال استخدام الفحم، إلى زيادة قدراتها في توليد الطاقة من مصادر متجددة بأربعة أمثال طاقتها الحالية، لتصل إلى 450 جيجاواط بحلول عام 2030، في ظل الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها البلاد لتكثيف جهود خفض الانبعاثات الكربونية.

ورغم ذلك، من المتوقع أن يستمر الفحم عنصرا مهيمنا على مزيج الطاقة في البلاد لعقود قادمة، بحسب بلومبرج.

كما طلب الوزير من شركة ""تي إتش دي سي إنديا ليمتد"، تطوير أقسام أعمال جديدة للعمل في مجال الطاقة الحرارية والتعدين.

وتقوم الشركة حاليا بإقامة محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بالقرب من العاصمة نيودلهي، بقدرة 1320 ميجاواط، بالإضافة إلى تطوير منجم فحم في ولاية ماديا براديش، بوسط البلاد.

يشار إلى أن شركتي "تي إتش دي سي إنديا ليمتد"، و"نورث إيسترن إلكتريك باور كورب" تخضعان لشركة، "أن تي بي سي ليمتد"، الحكومية وهي أكبر شركة لتوليد الطاقة في الهند.