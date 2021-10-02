تخصيص 100 مليار دولار سنويا للمناخ من الدول المشاركة في المؤتمر

قال ألوك شارما رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ اليوم السبت إن الوفود التي ستشارك في مؤتمر القمة في جلاسجو اتفقت على ضرورة الالتزام بتعهد تخصيص 100 مليار دولار سنويا لمساعدة البلدان الأكثر عرضة للمخاطر على التعامل مع هذه القضية.

وبعد اجتماعات عقدت على مدى أيام في إيطاليا تمهيدا للقمة، قال شارما إن هناك توافقا حول أهمية بذل المزيد من الجهود لجعل هدف 1.5 درجة مئوية قابلا للتحقيق. وأضاف أن من الضروري تضافر الجهود فيما يتعلق بخطط المناخ في كل بلد، بحسب "رويترز".

ويهدف المؤتمر إلى ضمان التوصل إلى إجراءات مناخية أكثر طموحا من جانب نحو 200 بلد وقعت على اتفاق باريس لعام 2015 لحصر ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم بدرجتين مئويتين، أو بدرجة مئوية ونصف درجة، فوق معدلات ما قبل الثورة الصناعية.

