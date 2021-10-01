النفط يتجاوز 78 دولارا مع اقتراب اجتماع "أوبك" .. قرب أعلى مستوى في 3 أعوام

ارتفع النفط فوق مستوى 78 دولارا للبرميل اليوم، ليكون قريبا من أعلى مستوى في ثلاث سنوات الذي بلغه هذا الأسبوع، مدعوما بتعافي الطلب وتراجع الدولار الأمريكي.

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، يوم الاثنين. وتعمل المجموعة على الإلغاء التدريجي للتخفيضات غير المسبوقة للإنتاج التي تبنوها العام الماضي، غير أن مصادر تقول إنها تفكر في فعل ما هو أكثر من ذلك.

وارتفع خام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.5 في المائة إلى 78.72 دولار بحلول الساعة 1403 بتوقيت جرينتش، متجها لتسجيل رابع ارتفاع أسبوعي على التوالي. وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا إلى 75.27 دولار، ويتجه لتسجيل الأسبوع السادس من المكاسب.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط "توقعات الأسعار على المدى القريب لا تزال إيجابية... اتجاه السعر الحالي هو اتجاه تعاف".

تلقى الخام أيضا دعما من هبوط الدولار الأمريكي. ويجعل تراجع الدولار النفط أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، ويميل إلى أن يعكس الرغبة المتزايدة في المخاطرة لدى المستثمرين.