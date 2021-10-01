أستراليا والهند تتعهدان التوصل إلى اتفاق تجاري في 2022

أعلنت أستراليا والهند في بيان مشترك الجمعة عن أملهما في التوصل إلى اتفاق تجاري تاريخي بحلول أواخر العام 2022.

ودعمت القوتان الاقتصاديتان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد محادثات عقدت بين وزيري التجارة من البلدين "تسريع المفاوضات" بشأن "اتفاق للتعاون الاقتصادي الشامل"، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

وأفاد وزير التجارة الأسترالي دان تيهان ونظيره الهندي بيوش غويال أن البلدين سيحاولان التوصل إلى اتفاق مواتفاق قت "لتحرير وتعميق التجارة الثنائية في البضائع والخدمات" بحلول أواخر العام الجاري.

وتعهّدا "اختتام المفاوضات المرتبطة باتفاق كامل للتعاون الاقتصادي الشامل بحلول أواخر 2022".

وقُدّرت قيمة التجارة الثنائية بين الهند وأستراليا بحوالى 24 مليار دولار استرالي (17 مليار دولار أميركي) العام الماضي.