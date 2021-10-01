«رياض العز» تعيد الحياة للكتاب .. بحضور «بغداد السلام»

عادت الحياة للكتاب أخيرا، مع عرس الرياض الثقافي، الذي ينتظره الجميع، والمعرض الأضخم في تاريخها، معرض الرياض الدولي للكتاب 2021.ويضم المعرض نحو مليون عنوان، وتحل فيه بغداد، بيت الحكمة ودار السلام، ضيف شرف، ويشهد أنشطة ثقافية متنوعة تمثل 16 قطاعا ثقافيا، وحضور كبار دور النشر المحلية والعربية والعالمية، في تظاهرة تسهم فيها نحو ألف دار نشر، من 28 دولة. في جولة لـ"الاقتصادية" أمس لكشف استعدادات المعرض الذي يقام في دورته الجديدة بـ"واجهة الرياض"، كانت البساطة والإبداع عنوان المشهد، حيث ينتظر القراء، اليوم، برنامج ثقافي ثري، وتصميم جديد يحقق شعار المعرض الذي جاء باسم "وجهة جديدة، وفصل جديد".وفي حديث للأمير بدر بن عبدالله وزير الثقافة حول معرض الرياض، أمس، أكد أنه يعد بوابة النشر العربي الأكبر في منطقتنا من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات ودور النشر المشاركة، حيث تعد وزارة الثقافة وهيئتها التابعة، هيئة النشر والأدب والترجمة، ضيوف المعرض بتجربة ثقافية غير مسبوقة، ومتنفس فريد برعاية ملكية، تعوض القارئ عن دورة سابقة تأجلت بفعل جائحة كورونا التي ألمت بالعالم، وكان "الكتاب" أحد ضحاياها.في رياض العز والفخر، ستحل دار السلام وبغداد الحكمة بثقافاتها وثقلها المعرفي على المعرض، لتعكس حجم المحبة والعلاقات الأخوية التي تجمع المملكة بالعراق، والروابط الثقافية والتاريخية والأخوية المتينة، التي ستتجلى معالمها في الدورة الجديدة من معرض الرياض للكتاب.ويستقبل المعرض بحلته المميزة التي يزدان بها زواره على مدى عشرة أيام، سيشهد فيها مشاركة مجموعة من أهم الكتاب والمفكرين والنقاد السعوديين والعرب والعالميين، في باقة من الندوات والمحاضرات وورشات العمل، وأمسيات الشعر والفن، حتى عروض الطهي الحية، وركن خاص مليء بالإبداع للأطفال، لتشكل زيارة المعرض رحلة شيقة تغرس الكتاب في الذاكرة إلى الأبد.