بدر بن فرحان: الروابط الثقافية والتاريخية متجذرة بين الشعبين السعودي والعراقي

أكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أن اختيار العراق ضيف شرف لأكبر معرض كتاب بتاريخ المملكة يعكس حجم العلاقة العميقة والمتينة بين البلدين، والروابط الثقافية والتاريخية المتجذرة التي تربط الشعبين السعودي والعراقي.وأشار وزير الثقافة خلال لقائه الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار في العراق، أمس على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 الذي يقام في "واجهة الرياض"، إلى حرص المملكة على تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين المملكة والعراق في عديد من المجالات الثقافية. وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين المملكة والعراق، وتوحيد الرؤى والتوجهات في الشأن الثقافي في المنظمات الدولية.من جانب آخر، التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة في الرياض أمس، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في مصر، وأكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان حرص المملكة على تعزيز التعاون بين المملكة ومصر في ظل ما يربط الشعبين من روابط ثقافية متجذرة عبر التاريخ، مشددا على أهمية العمل المشترك لتعزيز دور الكتاب كوعاء ثقافي مهم.وناقش وزير الثقافة مع نظيرته المصرية أوجه التعاون الثقافي بين المملكة ومصر، وأهمية توحيد الرؤى والتوجهات في الشأن الثقافي بما يخدم هذا القطاع بين البلدين.