انطلاق معرض الرياض للكتاب .. 10 أيام من المعرفة تعيد صياغة مستقبل صناعة النشر

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة أكثر من 1000 دار نشر و30 دولة من مختلف قارات العالم، دشن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة مساء أمس فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في واجهة الرياض، بحضور الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار في العراق، والدكتور عبدالستار هادي الجنابي سفير العراق لدى المملكة، ممثلين للعراق التي تم اختيارها لتكون ضيف شرف دورة هذا العام من المعرض.وشهد حفل الافتتاح حضورا نوعيا من شخصيات وقيادات ثقافية سعودية وعربية ودولية، يتقدمهم الأمير تركي الفيصل، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، وتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والدكتور فهد السماري أمين دارة الملك عبدالعزيز المكلف، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في مصر، والدكتور محمد علوان الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، إلى جانب سفراء ووزراء ومسؤولين ثقافيين من دول شقيقة وصديقة.واستهل الحفل بتوقيع تدشين انطلاق الدورة رسميا من قبل وزير الثقافة. تلا ذلك جولته مع الحضور على أجنحة ومرافق المعرض، الذي يعد أكبر معرض للكتاب في تاريخ المملكة، وتشارك فيه أكثر من 1000 دار نشر تنتمي لـ30 دولة من مختلف قارات العالم. ويحتضن المعرض الذي يقام خلال المدة من 1 إلى 10 تشرين الأول (أكتوبر)، عددا من الندوات والأمسيات النوعية التي تثري برنامجه الثقافي الشامل، وهي أول دورة تنظمها وتشرف عليها هيئة الأدب والنشر والترجمة بعد نقل اختصاصات المعرض إليها.وتنظم الهيئة على هامش المعرض مؤتمر الناشرين الدولي، وذلك في يومي الرابع والخامس من تشرين الأول (أكتوبر)، وهو أول مؤتمر من نوعه في المملكة، ويسعى إلى إعادة صياغة مستقبل صناعة النشر عربيا، ويضم ورش عمل يقدمها كبار الناشرين في العالم، وقيادات صناعة الكتاب، وسط مشاركة فاعلة من اتحادات النشر العالمية، ويعد بمنزلة نقطة الانطلاق نحو تطوير وتعزيز قطاع النشر على المستويين المحلي والإقليمي؛ لما يقدمه من فرصة مثالية لبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين على مختلف الصعد المحلية والعربية والدولية، متضمنا جلسات حوارية ستتناول عملية نقل الحقوق والترجمة وفرصها. ويستضيف المعرض ضمن فعالياته، فعالية "حديث الكتاب" التي تقدم نخبة من المفكرين والمؤلفين والمشاهير المؤثرين، يتصدرهم الأمير تركي الفيصل، وجوردان بيلفورت، وكريس جاردن، للحديث عن تجاربهم الملهمة في الكتابة والتأليف.ويقام المعرض على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع، ويضم مناطق مخصصة لأعمال الناشرين، كما يحتضن ورش عمل، وجلسات حوارية، ودورات تدريبية، إلى جانب أمسيات شعرية وفنية، وعروض ومسرحيات عالمية تقدم على ثلاثة مسارح خارجية، مسرحين في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومسرح في مركز الملك فهد الثقافي، إضافة إلى فعاليات نوعية تستهدف شرائح المجتمع كافة مثل: عروض الطهي الحية، وفعاليات الأطفال وغيرها من الفعاليات المتنوعة.ومن المقرر أن يستقبل معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، زواره يوميا من العاشرة صباحا حتى الحادية عشرة مساء.