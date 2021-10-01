ارتفاع المؤشرات الأمريكية بفضل بيانات إيجابية للنمو .. الأنظار على مفاوضات التمويل لتفادي إغلاق الحكومة

ارتفعت المؤشرات الرئيسة لـ"وول ستريت" عند الافتتاح أمس، في نهاية شهر صعب بفضل بيانات اقتصادية إيجابية للنمو، بينما يركز المستثمرون على مفاوضات بشأن التمويل في واشنطن لتفادي إغلاق الحكومة.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 77.26 نقطة بما يعادل 0.22 في المائة إلى 34467.98 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 11.21 نقطة أو 0.26 في المائة إلى 4370.67 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 70.16 نقطة أو 0.48 في المائة إلى 14582.60 نقطة.من جهة أخرى، أغلقت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر أمس، إذ حدت خسائر قطاع السفر والترفيه من أثر مكاسب شركات التعدين، بينما أنهت الشهر بانخفاض أكثر من 3 في المائة وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم.وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.05 في المائة، مع صعود أسهم شركات التعدين 2 في المائة، وتقدم أسهم شركات السفر 2.2 في المائة. وأنهى مؤشر الأسهم الأوروبية أيلول (سبتمبر) بخسائر بلغت 3.4 في المائة بعد سبعة أشهر متتالية من المكاسب، إذ دفع الارتفاع في عوائد السندات الحكومية المستثمرين للتخارج من قطاعات مرتفعة النمو مثل التكنولوجيا إلى أسهم البنوك والطاقة الشديدة الحساسية للاقتصاد.وأثر في المعنويات هذا الشهر عدد متزايد من المخاطر، منها الموقف المائل للتشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي واختناقات سلاسل الإمداد والمشاكل المالية لشركة التطوير العقاري الصينية "إيفرجراند"، حتى في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على استقرار الاقتصاد الأوروبي.وفي آسيا، اختتم مؤشر نيكاي الياباني أمس أفضل أداء شهري منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 حتى في الوقت، الذي تراجعت فيه الأسواق للجلسة الرابعة على التوالي بفعل مخاوف حيال نمو الاقتصاد الصيني بسبب تفاقم أزمة الكهرباء.ونزل مؤشر نيكاي 0.31 في المائة إلى 29452.66 نقطة، لكنه سجل مكسبا شهريا 4.85 في المائة، وخسر مؤشر توبكس 0.4 في المائة إلى 2030.16 نقطة، لكنه أنهى أيلول (سبتمبر) بزيادة شهرية 3.54 في المائة في أكبر ارتفاع منذ آذار (مارس).وقال شويتشي إريساوا، مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في "إيواي كوزمو سيكيوريتيز"، "انخفضت الأسهم بسبب المخاوف حيال اقتصاد الصين، لكنني أعتقد أن الانخفاضات كانت كبيرة إلى حد ما".وانكمشت أنشطة المصانع في الصين على غير المتوقع في أيلول (سبتمبر)، إذ تسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وانقطاعات الكهرباء في الضغط على المصنعين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وغير نيكاي مساره لفترة وجيزة بفعل أنباء عن توصل الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة لاتفاق بشأن تدبير تمويل مؤقت لمنع إغلاق الحكومة.لكن السوق أخفقت في الحفاظ على الزخم حتى في الوقت الذي اختار فيه الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان زعيما جديدا من المقرر أن يصبح رئيس الوزراء الجديد للبلاد.ونزل سهم "سكاي برفكت" 0.46 في المائة، وخسر سهم "تويو سيكن" 3.44 في المائة، وهبط سهم "نيشنبو" 2.97 في المائة.وقادت أسهم التكنولوجيا ذات الثقل التراجع، إذ خسر سهم "طوكيو إلكترون" 2.61 في المائة، بينما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك 3.04 في المائة.وهبطت أسهم شركتي الطاقة المتجددة "رينوفا" و"وست هولدينجز" 0.22 في المائة و2.26 في المائة على الترتيب، مع خسارة "تارو كونو"، المعروف بأنه مؤيد للطاقة المتجددة، سباق زعامة الحزب الحاكم.