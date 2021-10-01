الأسهم السعودية ترتفع بأفضل أداء منذ مايو .. 5 نقاط تفصل المؤشر عن مستويات 11500

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الخامسة، لتغلق عند 11495 نقطة رابحة 112 نقطة بنحو 0.98 في المائة في أعلى مستوياتها منذ كانون الثاني (يناير) 2008، بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 18 نقطة بنحو 1.19 في المائة. وجاءت 43 نقطة من المكاسب في جلسة مزاد الإغلاق مع تداولات فاقت 600 مليون ريال. ويعد أداء السوق أمس الأفضل منذ أيار (مايو) الماضي، ويأتي تحرك السوق دون تغير في كمية الأسهم المتداولة أو تغير جوهري في السيولة، حيث نمت 9 في المائة بسبب صفقات إغلاق المزاد، ولم تظهر عوامل جوهرية محفزة لتحرك السوق.من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 11530 نقطة الاستقرار أعلى منها يتطلب ظهور حوافز إيجابية داعمة لاستمرارية ارتفاع المؤشر.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس، عند 11388 نقطة، وحقق خسائر طفيفة أثناء الجلسة، بينما الأعلى عند 11495 نقطة بمكاسب 0.98 في المائة، حيث أغلق المؤشر العام عندها مرتفعا 112 نقطة. وارتفعت السيولة 9 في المائة بنحو 563 مليون ريال، لتصل إلى 6.7 مليار ريال، بينما استقرت الأسهم المتداولة عند 181 مليون سهم متداول، أما الصفقات، فارتفعت 7 في المائة، لتصل إلى 293 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 1.8 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 0.9 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنحو 0.43 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الاتصالات" بنحو 1.9 في المائة، يليه "المصارف" بنحو 1.6 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 1 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 30 في المائة بقيمة ملياري ريال، يليه "المصارف" بنحو 18 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 8 في المائة بقيمة 511 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سلوشنز" بنحو 29.93 في المائة، ليغلق عند 196.20 ريال، يليه سهم "المتحدة للتأمين" بنحو 4.2 في المائة، ليغلق عند 33.65 ريال، وحل ثالثا سهم "بحر العرب" بنحو 3.8 في المائة، ليغلق عند 162.80 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "عسير" بنحو 4 في المائة، ليغلق عند 24.90 ريال، يليه سهم "الأهلي ريت1" بنحو 2.2 في المائة، ليغلق عند 13.92 ريال، وحل ثالثا سهم "الأبحاث والإعلام" بنحو 1.9 في المائة، ليغلق عند 162 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 462 مليون ريال، يليه سهم "التصنيع" بقيمة 365 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سابك" بقيمة 336 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية