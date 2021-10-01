3.2 % تراجع الناتج الصناعي لليابان .. ومبيعات التجزئة تهبط 4.1 %

تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال آب (أغسطس) الماضي 3.2 في المائة شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.وكان محللون يتوقعون تراجع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي 0.5 في المائة، بعد تراجعه 1.5 في المائة، خلال تموز (يوليو) الماضي.وعلى أساس سنوي سجل الناتج الصناعي لليابان خلال الشهر الماضي نموا بمعدل 9.3 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 8 في المائة، بعد نموه بمعدل 11.6 في المائة، خلال الشهر السابق.إلى ذلك، تراجعت مبيعات التجزئة في اليابان خلال آب (أغسطس) الماضي 4.1 في المائة شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة أمس.وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال الشهر الماضي 2 في المائة، بعد ارتفاعها 1 في المائة، خلال تموز (يوليو) الماضي، وفقا لـ"الألمانية".وعلى أساس سنوي سجلت مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي تراجعا بمعدل 3.2 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بمعدل 1 في المائة، بعد ارتفاعها بمعدل 2.4 في المائة، خلال الشهر السابق.إلى ذلك، خفضت لجنة من الخبراء، تقوم بتقديم المشورة لحكومة طوكيو، مستوى التأهب لإصابات فيروس كورونا، إلى ثاني أعلى مستوى بين جميع المراحل الأربع، مستشهدة في ذلك بتراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة على مدار الأسابيع الستة الماضية.وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، أنها المرة الأولى منذ نحو عشرة أشهر التي تقرر فيها اللجنة تخفيض تقييمها لحجم الخطورة من المستوى الأعلى، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه".وتأتي الخطوة من جانب العاصمة اليابانية في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة الوطنية في تخفيف إجراءات الطوارئ المفروضة لمكافحة تفشي كوفيد - 19 في أنحاء البلاد، حيث تتطلع إلى إعادة فتح أعمالها وتعزيز الاقتصاد في ظل انحسار أعداد الإصابات.ومن المقرر أن يتم تخفيف القيود بصورة تدريجية في الحانات والمطاعم وأماكن الترفيه، في المناطق المسؤولة عن 75 في المائة من اقتصاد اليابان.