السعودية تتوقع نمو اقتصادها 2.6 % في 2021 و7.5 % في 2022

أعلنت وزارة المالية السعودية تقديراتها الأولية لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الاقتصاد السعودي) للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.

ووفقا للبيان التمهيدي الصادر عن وزارة المالية، تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الاقتصاد السعودي) 2.6 في المائة في 2021، و7.5 في المائة في 2022 و3.6 في المائة في 2023 و3.3 في المائة 2024.

وكانت الوزارة قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2 في المائة في 2021، ثم 3.4 في المائة في 2022، و3.5 في المائة في 2023.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار البيان التمهيدي للموازنة 2022 الصادر عن وزارة المالية إلى التقديرات الأولية لمعدلات التضخم للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.

وتشير التقديرات الأولية للوزارة إلى بلوغ التضخم 3.3 في المائة في 2021، و1.3 في المائة في 2022 و2 في المائة في 2023 و2 في 2024.

وكانت الوزارة توقعت بلوغ التضخم 2.9 في المائة في 2021، ثم 2 في المائة في 2022، و2 في المائة في 2023.