ثاني أعلى مشاركة اقتصادية للسعوديات تاريخيا بـ 32.4 %

سجل معدل البطالة بين السعوديات "15 عاما فأكثر" بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 22.3 في المائة، مقابل 21.2 في المائة بنهاية الربع السابق له (الربع الأول 2021).

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد معدل بطالة السعودية في الربع الثاني 2021 هو ثاني أدنى مستوى خلال 20 عاما (ثاني أدنى معدل بعد المسجل في الربع الأول 2021 البالغ 21.2 في المائة).

وحسب بيانات رسمية منها وثيقة برنامج التحول الوطني 2020، أحد برامج رؤية السعودية 2030، سجلت المشاركة الاقتصادية للسعوديات 32.4 في المائة، متجاوزة المستهدف المحدد في برنامج التحول الوطني 2020 البالغ 25 في المائة، فيما كان معدل المشاركة الاقتصادية المحدد كخط أساس ضمن البرنامج، 17 في المائة، المسجل في 2017.

ومعدل مشاركة السعودية في قوة العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري هي ثاني أعلى معدل على الإطلاق، بعد المسجل في الربع الرابع 2020 والبالغ 33.2 في المائة.

وسجل توظيف السعوديات أعلى مستوياته تاريخيا عند 1.173 مليون مشتغلة في القطاعين الحكومي والخاص بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 1.153 مليون مشتغلة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته.

وتطور انخفاض معدل البطالة بين السعوديات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص معا، من 34.5 في المائة بنهاية 2016، ثم إلى 31 في المائة بنهاية 2017، ثم ارتفع إلى 32.5 في المائة بنهاية 2018، قبل أن يتقلص مرة أخرى إلى 30.8 في المائة بنهاية 2019، و24.4 في المائة بنهاية 2020، وإلى 21.2 في المائة في الربع الأول 2021.

وتزامن ذلك مع ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات من 17.4 في المائة بنهاية الربع الأول من 2017، إلى 19.5 في المائة بنهاية الربع الأول 2018، بينما صعد إلى 20.5 في المائة بنهاية الربع الأول 2019، ثم قفز إلى 25.9 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الماضي.

ووصل إلى 31.4 في المائة في الربع الثاني، و31.3 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته، و33.2 في المائة بنهاية الربع الرابع 2020، وبلغ 32.3 في المائة بنهاية الربع الأول 2021، ثم 32.4 في المائة في الربع الثاني.



طفرة منذ الرؤية

وشهد توظيف السعوديات طفرة غير مسبوقة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، الذي تجلى خصوصا خلال العام الماضي، ولا سيما الربع الأخير منه، حيث تم توفير 153.6 ألف وظيفة جديدة للسعوديات منذ "الرؤية"، و57.5 ألف في 2020، و20.3 ألف في الربع الأخير من العام الماضي.

وجاءت هذه الطفرة مدعومة بسياسات حكومية عديدة ضمن رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بينها السماح للنساء بقيادة المركبات.

كما تضمنت تلك الجهود، تحمل الدولة 80 في المائة من تكلفة انتقالهن للعمل في القطاع الخاص، وتأنيث عديد من الأنشطة الاقتصادية "قصر العمل فيها على الإناث" لتوسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في الاقتصاد المحلي.

ويعتمد حساب معدل البطالة في السعودية على المنهجية الدولية لمنظمة العمل الدولية، كي تتم مقارنة معدل البطالة بالدول الأخرى، خصوصا دول مجموعة العشرين.

ويتم إصدار البيانات الإحصائية لسوق العمل السعودية، وفقا لمسح ميداني، وكذلك وفقا لبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة.

وحدة التقارير الاقتصادية