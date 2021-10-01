بعد توقف الدولار عن الصعود .. الذهب يتلقى مهلة لالتقاط الأنفاس

استقر الذهب أمس، بعد أن تكبد خسائر على مدى يومين، بدعم من تراجع طفيف للدولار، لكن المكاسب كبحتها توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سرعان ما سيبدأ تقليص دعمه النقدي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1729.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1730.70 دولار.

وقال هان تان، كبير محللي السوق لدى اكسينيتي إن الذهب تلقى مهلة لالتقاط الأنفاس نوعا ما من توقف الدولار عن الصعود، وفقا لـ"رويترز".

لكنه أضاف أن تصاعد احتمالات تقليص البنك المركزي الأمريكي للتحفيز، والمتوقع الآن أن يبدأ في تشرين الثاني (نوفمبر)، وفرص مواصلة عوائد الخزانة الصعود من المتوقع أن تعزز الضغط الهبوطي على المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا.

وتوقف مؤشر الدولار عن الارتفاع أمس، لكن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي سيبدأ في خفض تدريجي للتحفيز هذا العام يبقي العملة الأمريكية عند أعلى مستوياتها في عام، ما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات ويضعه على مسار انخفاض فصلي 2.2 في المائة.

كما تماسكت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام فوق 1.5 في المائة، وهو مستوى لم تسجله منذ أواخر حزيران (يونيو).

ويؤدي خفض البنك المركزي للتحفيز وزيادات أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5 في المائة، إلى 21.62 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.4 في المائة، إلى 954.31 دولار، بينما صعد البلاديوم 1.8 في المائة، إلى 1891.02 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة ارتفع سعر بيتكوين 5 في المائة إلى 43567 دولارا، وزاد سعر إيثر 6.4 في المائة إلى 3034.09 دولار. وانخفضت العملتان بين 20 و27 في المائة عن ذروتيهما في أيلول (سبتمبر).

إلى ذلك، اقترب سعر الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في عام أمام العملات الرئيسة أمس، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقلص تدريجيا إجراءات التحفيز بدءا من تشرين الثاني (نوفمبر) في حين استفاد الدولار الأسترالي المرتبط بالسلع الأولية من ارتفاع أسعار الحديد الخام.

وحقق الدولار، الذي يعد ملاذا آمنا، مكاسب كبيرة في جلستي التداول الأخيرتين وسط مخاوف من أن يسحب الاحتياطي الاتحادي دعمه للاقتصاد في وقت يتباطأ فيه النمو العالمي ويرتفع التضخم. وأسهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة في دعم الدولار.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسة، 94.327 دون تغيير يذكر عن مستواه أمس الأول، عندما بلغ 94.435 للمرة الأولى منذ أواخر أيلول (سبتمبر) العام الماضي.

وبلغت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام 1.534 في المائة، نحو أعلى مستوياتها التي كانت في منتصف حزيران (يونيو) 1.567 في المائة الثلاثاء.

وسجل الدولار 111.97 ين دون تغيير يذكر عن سعره أمس الأول، الذي بلغ 112.05 ين لأول مرة منذ شباط (فبراير) 2020. والين في طريقه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ آذار (مارس).

واستقر سعر اليورو عند 1.15995 دولار نحو أدنى مستوياته في 14 شهرا البالغ 1.15895 دولار الذي سجله أمس الأول.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 في المائة إلى 0.7206 دولار بعد هبوطه 0.9 الليلة الماضية مع ارتفاع أسعار الحديد الخام قبيل عطلة في الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني 0.1 في المائة إلى 1.34357 دولار، لكنه ظل نحو أدنى مستوياته في تسعة أشهر البالغ 1.3412 دولار الذي سجله الليلة الماضية وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.