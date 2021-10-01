نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أقوى من التقديرات .. وتوجه لأول رفع للفائدة منذ الجائحة

حقق اقتصاد بريطانيا نموا بوتيرة أقوى من التقدير السابق في الفترة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو)، قبل أن يواجه ما يبدو أنه تباطؤ حاد في الآونة الأخيرة بفعل تزايد أزمات ما بعد الإغلاق التي تشمل نقص سائقي الشاحنات.

وأكدت بيانات مكتب الإحصاء أن الاقتصاد خرج من تداعيات فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد في فصل الشتاء بأكثر من التقديرات السابقة، رغم استمرار المشكلات التي تواجه تعافي الاقتصاد.

وذكر مكتب الإحصاء أن الاقتصاد البريطاني سجل خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بمعدل 5.5 في المائة، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نموه بمعدل 4.8 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه فإن هذه الزيادة في معدل النمو التي تعكس التأثير الإيجابي لإعادة فتح المتاجر والمطاعم والمقاهي، تجعل الاقتصاد البريطاني الآن أقل من مستواه قبل الجائحة 3.3 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن الإنفاق الحكومي والصادرات والإنفاق الاستثماري للشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي كان أكبر من التقديرات السابقة.

وأوضح أن البيانات عدلت لتضع في الحسبان مزيدا من البيانات المكتملة من قطاع الصحة وتحديثا لمصادره ومنهجيته في حساب الناتج الاقتصادي البريطاني.

وقدمت البيانات صورة أكثر اكتمالا للتعافي الاقتصادي السريع في بريطانيا بعد الإغلاق المرتبط بالجائحة في وقت سابق من هذا العام، لكن ثمة مؤشرات على أنه يفقد قوته الدافعة بسبب نقص الإمدادات والعاملين مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي.

وقال أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا أمس الأول، "إنه يعتقد أن الاقتصاد سيعود إلى مستويات إنتاج ما قبل الجائحة بحلول مطلع 2022، أي بعد شهر أو اثنين من توقعات سابقة للبنك في آب (أغسطس)".

وعلى الرغم من التباطؤ ألمح بنك إنجلترا إلى أنه يتجه صوب أول رفع للفائدة منذ الجائحة، إذ يتوقع أن يتجاوز التضخم 4 في المائة.

وكشفت البيانات أن الأسر زادت الإنفاق بنحو 8 في المائة، بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) لأنها بدأت في استخدام ما ادخرته خلال فترة الإغلاق.

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بقطاع الخدمات خاصة الضيافة والغذاء حيث زاد الناتج 87.6 في المائة، على أساس فصلي بعد إعادة الفتح.

وزاد إنتاج الصناعات التحويلية 1.8 في المائة في الربع الثاني، على الرغم من أن عجزا في الرقائق أضر بإنتاج السيارات، وسجلت الصناعات التحويلية في الأغذية والمشروبات أداء قويا.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطني أن نمو قطاع التشييد عاد على نطاق واسع إلى مستويات ما قبل الجائحة.

كما كشفت البيانات أن عجز ميزان المعاملات الجارية لبريطانيا مع بقية العالم استقر عند 8.6 مليار جنيه في الربع الثاني من العام أو ما يعادل 1.5 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ العجز في الربع الأول 1.6 في المائة.

يأتي ذلك في وقت تقول فيه، حكومة جونسون "إن أزمة محطات الوقود، التي نتجت عن نقص حاد في سائقي الشاحنات، أصبحت تحت السيطرة، لكن ما زال عديد من المحطات مغلقا في المدن الكبرى، ما ترك السيارات تنتظر لساعات طويلة لملء خزاناتها بالوقود".

وخلال أسبوع اتسم بالفوضى والمشاجرات وملء زجاجات المياه الفارغة بالبنزين قال وزراء بريطانيون مرارا "إن الأزمة تخف"، لكنهم أمروا الجنود الأربعاء بقيادة شاحنات الوقود.

وقال سايمون كلارك وكيل أول وزارة المالية أمس، "الأزمة الآن عادت لتصبح تحت السيطرة تماما".

وقالت جمعية تجار البنزين في بريطانيا، التي تمثل محطات الوقود المستقلة التي تشكل ثلثي 8380 محطة في بريطانيا، "إن 27 في المائة من محطاتها نفد وقودها"، وقالت "إنها تتوقع تحسن الوضع خلال 24 ساعة".

وأكد شهود عيان أن بعض محطات البنزين في لندن والمناطق المحيطة بها ظل مغلقا والمفتوح منها بلا وقود. وأثارت أزمة محطات الوقود السخرية في بعض العواصم الأوروبية، وأشار مسؤولون بارزون إلى أن نقص سائقي الشاحنات يعد نتيجة واضحة لاستفتاء 2016 على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ونفى وزراء بريطانيون مرارا أن يكون لـ"بريكست" أي دور في ذلك، على الرغم من أن عشرات الآلاف من سائقي الشاحنات من دول الاتحاد الأوروبي تركوا بريطانيا، وأشار الوزراء إلى الإغلاق بسبب جائحة كوفيد - 19 الذي حال دون إجراء اختبارات لعشرات الآلاف من سائقي الشاحنات.

إلى ذلك، أظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أمس، أن المستهلكين البريطانيين ادخروا خلال الربع الثاني من العام الحالي 11.7 في المائة، من دخلهم مقابل ادخارهم 18.4 في المائة، من دخلهم خلال الربع الأول من العام.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن بريطانيا كانت تخضع خلال الربع الأول لإجراءات إغلاق صارمة بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي تغير خلال الربع الثاني، ما أدى إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتراجع معدل الادخار.

في الوقت نفسه ما زال معدل الادخار في بريطانيا حاليا أعلى من متوسط معدل الادخار قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كان أقل من 7 في المائة، من دخل المستهلكين.