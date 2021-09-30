بسبب أزمة نقص الرقائق.. فورد توقف إنتاج "فيستا" في ألمانيا

أعلن متحدث باسم شركة فورد الأمريكية للسيارات اليوم اضطرار الشركة إلى وقف إنتاج سيارتها فيستا في مصنعها في مدينة كولونيا غربي ألمانيا بسبب نقص أشباه الموصلات.

وأوضح المتحدث أن فورد مضطرة إلى تعليق الإنتاج مبدئيا حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل مشيرا إلى أن توافر أشباه الموصلات في السوق العالمية سيظل متقلبا للغاية في المستقبل المنظور، ولهذا تتوقع فورد إمكانية حدوث تعطل للإنتاج من وقت لآخر في المستقبل.

ويعمل في إنتاج السيارة فيستا في مصنع فورد في كولونيا نحو 5000 شخص فيما يبلغ إجمالي عدد العاملين لدى فورد في كولونيا نحو 15 ألف شخص.

ووفقا للألمانية كانت شركة أوبل الألمانية أعلنت اليوم غلق مصنعها في مدينة ايزيناخ وسط ألمانيا اعتبارا من الأسبوع المقبل وحتى نهاية العام مبدئيا وذلك بسبب نقص توريدات مكونات مهمة، وأوضح متحدث باسم الشركة أن هذه الخطوة ستؤثر على 1300 عامل.