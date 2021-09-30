بقيمة 8.3 مليار دولار.. المفوضية الأوروبية تدرس الموافقة على خطة التعافي في نوفمبر

نقلت صحيفة نيبسزافا المجرية، عن مصادر أوروبية لم تسمها، القول إن المفوضية الأوروبية ربما توافق على خطة التعافي من أزمة جائحة كورونا خلال الستة أسابيع المقبلة.

وذكرت بلومبرج أن هذا القرار سيسمح ببدء وصول تمويل بقيمة 7.2 مليار يورو (8.3 مليار دولار) مخصص للمجر هذا العام.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أرجأت الموافقة على خطة المجر، قائلة إن رئيس الوزراء فيكترو أوربان لم يقم بما يكفي لمكافحة الفساد.

