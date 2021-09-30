ثاني أعلى مشاركة اقتصادية للسعوديات تاريخيا بـ 32.4 %

سجل معدل البطالة بين السعوديات "15 عاما فأكثر" بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 22.3 في المائة، مقابل 21.2 في المائة بنهاية الربع السابق له (الربع الأول من عام 2021).

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد معدل بطالة السعودية في الربع الثاني 2021 هو ثاني أدنى مستوى خلال 20 عاما (ثاني أدنى معدل بعد المسجل في الربع الأول 2021 البالغ 21.2 في المائة).

وحسب بيانات رسمية منها وثيقة برنامج التحول الوطني 2020، أحد برامج رؤية السعودية 2030، سجلت المشاركة الاقتصادية للسعوديات 32.4 في المائة، متجاوزة المستهدف المحدد في برنامج التحول الوطني 2020 البالغ 25 في المائة، فيما كان معدل المشاركة الاقتصادية المحدد كخط أساس ضمن البرنامج، 17 في المائة، المسجل في عام 2017.

ومعدل مشاركة السعودية في قوة العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري هي ثاني أعلى معدل على الإطلاق، بعد المسجل في الربع الرابع 2020 والبالغ 33.2 في المائة.