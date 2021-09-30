الدولار يقترب من أعلى مستوياته في عام

اقترب سعر الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في عام أمام العملات الرئيسية اليوم الخميس وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقلص تدريجيا إجراءات التحفيز اعتبارا من نوفمبر في حين استفاد الدولار الاسترالي المرتبط بالسلع الأولية من ارتفاع أسعار الحديد الخام.

وحقق الدولار، الذي يعتبر ملاذا آمنا، مكاسب كبيرة في جلستي التداول الأخيرتين وسط مخاوف من أن يسحب الاحتياطي الاتحادي دعمه للاقتصاد في وقت يتباطأ فيه النمو العالمي ويرتفع التضخم. وساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة في دعم الدولار.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 94.327 دون تغيير يذكر عن مستواه أمس الأربعاء عندما بلغ 94.435 للمرة الأولى منذ أواخر سبتمبر العام الماضي.

وبحسب "رويترز" بلغت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.5341 بالمئة قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو الذي بلغ 1.5670 بالمئة يوم الثلاثاء.

وسجل الدولار 111.97 ين دون تغيير يذكر عن سعره أمس الذي بلغ 112.05 ين لأول مرة منذ فبراير 2020. والين في طريقه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ مارس .

واستقر سعر اليورو عند 1.15995 دولار قرب أدنى مستوياته في 14 شهرا البالغ 1.15895 دولار الذي سجله أمس الأربعاء.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.7206 دولار بعد هبوطه بنسبة 0.9 الليلة الماضية مع ارتفاع أسعار الحديد الخام قبيل عطلة في الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة على 1.34357 دولار لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في تسعة أشهر البالغ 1.3412 دولار الذي سجله الليلة الماضية وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وفي سوق العملات المشفرة ارتفع سعر بتكوين بنسبة خمسة بالمئة إلى 43567 دولارا وزاد سعر إيثر بنسبة 6.4 بالمئة إلى 3034.09 دولار.

وانخفضت العملتان بين 20 و27 بالمئة عن ذروتيهما في سبتمبر .