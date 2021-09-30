إحالة 19 مقيما إلى لجان النظر في المخالفات

أحالت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، 19 مقيما إلى لجان النظر في المخالفات خلال العام الماضي 2020، وفرضت عقوبة بحق 20 مقيما بسبب ممارسات مخالفة للأنظمة، تنوعت بين شطب السجل والغرامات المالية والإيقاف عن ممارسة المهنة.وفي السياق ذاته، قال ثامر الزهراني؛ مقيم زميل بفرع العقار في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، على هامش ورشة بعنوان "التقييم لأغراض النزاعات والتقاضي" أن نسبة إجمالي عمليات تقييم الأصول، التي تمت بسبب نزاعات التقاضي بلغت نحو 14 في المائة بعدد 63 ألف عملية، من إجمالي 450 ألف عملية تقييم خلال النصف الأول من العام الماضي 2020.وأضاف، أن أكثر عمليات تقييم الأصول، التي تمت من إجمالي 450 ألف تقييم جاءت لأغراض متعددة أبرزها التمويل في المرتبة الأولى، فيما جاء البيع والشراء ثانيا والنزاعات والتقاضي ثالثا.وأشار إلى أن أكثر الأصول المقيمة يتمثل في العقارات السكنية ومن ثم التجارية، فيما جاء تقييم المستودعات ثالثا، فيما تتركز جميع تلك الأصول المقيمة في منطقتي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية. وأفاد بأن التقييم العقاري يتمثل في قيمة حقوق الملكية لغرض محدد وفي لحظة زمنية محددة مع الوضع في الحسبان جميع سمات وخصائص العقار، محل التقييم، وجميع العوامل الاقتصادية الأساسية للسوق، ويشمل ذلك نطاق الاستثمارات البديلة.وأشار إلى أن دور المقيم العقاري يتلخص في تقدير القيمة السوقية للأصول، وهو الهدف الرئيس، وتقديم المشورة حول الأسعار المقترحة للأصول والقيمة الإيجارية، وكذلك الضمانات المقدمة للمؤسسات المالية، وما يختص بنزع الملكية للمصلحة العامة ونحوه، وأخيرا إدراك التغيرات ومعرفة الظروف المحيطة بالأسواق العقارية على اختلاف حالاتها وأغراضها، وكذلك القدرة على إدراك الظروف الخاصة بالأشخاص، التي تتم عملية التقييم لمصلحتهم.