«نمو» تفقد 8 نقاط بتداولات 42 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنحو 0.04 في المائة، لتغلق عند 23909 نقاط فاقدة ثماني نقاط، وتراجعت قيمة التداول 52 في المائة بنحو 46 مليون ريال، لتصل إلى 42 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 20 في المائة بنحو 118 ألف سهم، لتصل إلى 467 ألف سهم متداول، أما الصفقات، فتراجعت 31 في المائة بنحو 867 صفقة، لتصل إلى 1920 صفقة، وتصدر الأسهم المرتفعة "سمو" بنحو 4.4 في المائة، ليغلق عند 63.80 ريال، يليه سهم "التطويرية الغذائية" بنحو 3.4 في المائة، ليغلق عند 181 ريالا، وحل ثالثا سهم "فش فاش" بنحو 3.1 في المائة، ليغلق عند 285 ريالا، بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الناقول" بنحو 3.1 في المائة، ليغلق عند 179.20 ريال، يليه سهم "أسمنت الرياض" بنحو 1.4 في المائة، ليغلق عند 35.40 ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بنحو 0.58 في المائة، ليغلق عند 85.30 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "التطويرية الغذائية" بقيمة 18 مليون ريال، يليه سهم "أسمنت الرياض" بقيمة ثمانية ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "الناقول" بقيمة 7.5 مليون ريال.