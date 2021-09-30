صعود مستمر لأسعار النفط مع قدوم الشتاء .. ينال كثيرا من المخزونات ويعزز التفاؤل

مالت أسعار النفط الخام إلى التقلب وتسجيل تراجعات بعد مكاسب متلاحقة قوية على مدار الأيام الماضية، وجاء الانخفاض بفعل زيادة غير متوقعة في المخزونات النفطية الأمريكية، ما جدد حالة القلق على تعافي الطلب العالمي على النفط الخام والوقود بسبب استمرار أزمة الإصابات الجديدة من وباء كورونا.وجاءت مكاسب النفط بفعل استمرار تعطل جزء كبير من الإمدادات الأمريكية في ضوء تداعيات الإعصار، بينما يكبح المكاسب الشكوك حول الطلب الصيني بعد أزمة ديون المجموعة العقارية.وتواصل منظمة أوبك إصدار دراساتها المتوالية للسوق، حيث تصدر اليوم النشرة الإحصائية السنوية لـ2021 وسط متابعة من جميع الشركات والدوائر البحثية والتحليلية المعنية بصناعة النفط الخام حول العالم.ويقول لـ «الاقتصادية» مختصون ومحللون نفطيون "إن أسعار النفط الخام اجتازت بالفعل موجة صعودية واسعة النطاق هذا العام وسط تعافي الطلب، حيث تلقت أسعار النفط دفعة كبيرة من أزمة الغاز في أوروبا وآسيا؛ ما جعل عديدا من البنوك الاستثمارية الدولية، خاصة "جولدمان ساكس"، تركز على حالة التفاؤل بصعود الأسعار.ورجح المختصون أن تتماسك أسعار النفط الخام حول مستوى 80 دولارا للبرميل بالنسبة إلى خام برنت، على الرغم من عودة الإصابات المرتفعة بوباء كورونا وضغوطها الهبوطية القوية على الأسعار، بينما توقع آخرون مواصلة المكاسب إلى مستوى 90 دولارا للبرميل.واعتبروا اللقاحات المتاحة أثبتت فعاليتها ضد متغير دلتا، ما أدى إلى انخفاض معدلات الإصابات الجديدة، والسماح لمزيد من الدول بإعادة فتح أبوابها، خاصة في الدول التي عانت بشكل أكبر فيروس كوفيد في آسيا، مشيرين إلى أن الطلب في فصل الشتاء يميل إلى الاتجاه الصعودي مع استمرار النقص العالمي في الغاز الطبيعي.وفي هذا الإطار، يقول الدكتور فيليب ديبيش؛ رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، "إن تقلب وضع المخزونات النفطية بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أعوام عاد إلى الارتفاع بأعلى من التوقعات، ما انعكس على أسعار النفط الخام التي ارتدت بعد مكاسب قياسية واسعة، كسر فيها خام برنت حاجز 80 دولارا للبرميل".ولفت إلى أن تقلب وضع المخزونات لا يحول دون استعادة المكاسب للنفط الخام، خاصة في ضوء استمرار فقدان إنتاج النفط الأمريكي بسبب إعصار إيدا، فقد بلغ حجم الخسائر ما يقرب من 30 مليون برميل، حيث يعد اعصار إيدا واحدا من أكثر الأعاصير تدميرا في التاريخ الحديث، وهو ما طغى في تأثيره على زيادة إنتاج "أوبك+" التدريجي منذ تموز (يوليو) من هذا العام، حيث بقيت الإمدادات العالمية إجمالا في حالة عجز.من جانبه، يقول جوران جيراس؛ مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، "إن أزمة صعوبة تعافي الإنتاج الأمريكي تحول دون استعادة التوازن بين العرض والطلب وتبقى السوق في حالة من تشديد الإمدادات النفطية مقابل تنام سريع في الطلب العالمي"، مرجحا استمرار وتيرة مكاسب النفط الخام مدفوعة بانخفاض معدلات الإصابة خلال موجة كوفيد - 19 الأخيرة، إضافة إلى ثبوت أن التطعيمات ناجحة ويمكن أن تحقق العودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى.ونوه بأن التقرير السنوي لمنظمة أوبك بث معنويات إيجابية في السوق، وعزز حالة التفاؤل بحدوث الزيادة المستمرة في الطلب على النفط رغم كل العوامل العكسية، موضحا أن عامل الصعود الإضافي للنفط الخام ظهر بقوة أخيرا وتمثل في أزمة الغاز التي أصابت أوروبا بصعوبات اقتصادية كبيرة وبدأت تنال من الاقتصاد في الصين أيضا.من جانبه، يقول أندريه يانييف؛ الباحث البلغاري ومختص شؤون الطاقة، "إن بيانات (أوبك) الأخيرة وضعت اليد على أزمات السوق الحقيقية، وأبرزها ضعف الاستثمارات الجديدة في الإنتاج المحلي من النفط الخام، وهو الأمر الذي يتزامن مع تسجيل قفزة في الطلب مع انتعاش النشاط الاقتصادي في العالم"، موضحا أن احتمال قدوم فصل شتاء قاس قد ينال كثيرا من المخزونات النفطية، كما يدفع حاليا أسعار الغاز إلى الارتفاع الواسع، ما دفع المرافق إلى إعادة تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم والنفط.وأشار إلى أن اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة "أوبك+" الأسبوع المقبل قد يكون تحت ضغوط أكبر من دول الاستهلاك لزيادة الإمدادات وتهدئة وتيرة الصعود القوي لأسعار كل من النفط الخام والغاز، خاصة أن تعافي النفط الصخري الأمريكي ما زال بطيئا ولن يكون كافيا لسد العجز المتسع في الإمدادات النفطية.وتضيف، الدكتورة ناجندا كومندانتوفا؛ كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، أن "الطلب على النفط الخام لن ينخفض في الأمد القريب"، وهو ما أكدته كل من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية، على الرغم من التركيز المستمر على مصادر الطاقة المتجددة الذي كان البعض يراهن على أنه سيضعف الطلب على النفط بشكل كبير.وذكرت أن المعنويات الصعودية سيطرت على أسواق النفط ودفعت الأسعار إلى أعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018، لافتة إلى توقعات "جولدمان ساكس" لخام برنت، بأن يصل بنهاية العام الجاري إلى 90 دولارا للبرميل، مشيرة إلى تعافي الطلب العالمي من تأثير "دلتا" بشكل أسرع من توقعات كثيرين مع بقاء العرض العالمي أقل من التقديرات السابقة.من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط أمس، مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع إثر ظهور شكوك بشأن الطلب مجددا، في حين تواصل حالات الإصابة بمرض كوفيد - 19 الارتفاع على مستوى العالم، وتشهد بعض المناطق نقصا في البنزين.وهبط سعر خام برنت 1.34 دولار أو ما يعادل 1.7 في المائة إلى 77.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:06 بتوقيت جرينتش، إذ هبط النفط بمقدار دولارين تقريبا الثلاثاء بعد أن لامس أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أعوام عند 80.75 دولار للبرميل.وانخفض سعر الخام الأمريكي 1.38 دولار أي بنسبة 1.8 في المائة، إلى 73.91 دولار للبرميل بعد انخفاضه 0.2 في المائة الثلاثاء.وكانت أسعار النفط بدأت في الصعود في الوقت الذي تتعافي فيه الاقتصادات من إغلاقات الجائحة ويرتفع فيه الطلب على الوقود في حين شهدت بعض الدول المنتجة اضطرابات في الإنتاج.وارتفعت مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وفقا لمصادر في السوق استندت إلى بيانات من معهد البترول الأمريكي، أمس الأول، حيث يتوقع متعاملون أن تقرر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، إبقاء الإمدادات شحيحة عندما تجتمع الأسبوع المقبل.وقالت "أوبك"، الثلاثاء، "إن الطلب على النفط من المتوقع أن يرتفع بقوة في الأعوام القليلة المقبلة"، وأشارت إلى أنه يتعين على العالم مواصلة الاستثمار في الإنتاج لتجنب أزمة حتى في الوقت الذي يتحول فيه العالم إلى استخدام أنواع وقود أقل تلويثا للبيئة.وأثر ضعف سوق الإسكان في الصين وتزايد انقطاع الكهرباء في المعنويات، إذ يقول المحللون "إن أي انهيار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيكون له أثر غير مباشر في الطلب".والصين أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك للوقود الأحفوري بعد الولايات المتحدة.من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 78.37 دولار للبرميل، الثلاثاء، مقابل 77.73 دولار للبرميل في اليوم السابق، وقال التقرير اليومي للمنظمة "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق سادس ارتفاع له على التوالي، وإن السلة كسبت نحو خمسة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 73.68 دولار للبرميل".