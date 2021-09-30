كثيبتدور أحداث رواية "كثيب" في المستقبل البعيد بعد أكثر من 20 ألف عام، على كوكب أراكس الصحراوي، وتسرد قصة الصبي پول آتريديز -الذي صار يعرف باسم المؤدب- في مزيج مذهل من الخيال العلمي والمغامرة والصوفية والقضايا البيئية والسياسية. فازت "كثيب" بأول جائزة نبيولا 1966، وتشاركت جائزة هيوجو مناصفة في العام نفسه، وشكلت حجر الأساس لواحدة من أعظم الملاحم في تاريخ أدب الخيال العلمي. "متفردة في عمق شخصياتها الروائية وفي تفاصيل العالم الاستثنائي الذي أوجدته. لا أعرف عملا يمكن مقارنته بها غير سيد الخواتم" آرثر كلارك. "قوية، ومقنعة، وعبقرية تماما" روبرت هاينلاين "ظاهرة مذهلة في أدب الخيال العلمي" "واشنطن بوست". المؤلف رانك باتريك هربرت الابن "8 أكتوبر 1920 - 11 فبراير 1986" هو كاتب وروائي قصص خيال علمي أمريكي، ولد في مدينة تاكوما في الولايات المتحدة، أبرز الروايات التي ألفها هي رواية "كثيب" في 1965، التي أصبحت أكثر روايات الخيال العلمي مبيعا.السندباد الأعمىتدور الرواية حول حادثة عرضية واحدة، تشكل تحولا جذريا ونهائيا لمصائر شخصيات كانت تتسم بالاكتراث والحلم والتفاعل، فتؤول بعدها إلى مسوخ لا تشبه بداياتها أبدا. هذه رواية عن الحب والصداقة والخيانة، عن الالتزام السياسي والحرب، عن سقوط الشعارات وعن التناقضات في عالم فقد نقاءه إلى الأبد، حيث تنتهي تلك العناوين العريضة إلى حيوات عبثية في عاديتها. إنها رواية عن هؤلاء الذين ظنوا أنهم مختلفون، ومسكونون بالالتزام والعقائدية، فإذا بحادثة واحدة تقلب المشهد رأسا على عقب. بثينة العيسى كاتبة حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال - تخصص تمويل، كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت 2011 بتقدير امتياز. عضو في رابطة الأدباء الكويتية، اتحاد كتاب الأدباء العرب. الجوائز: جائزة الدولة التشجيعية عن روايتها "سعار" 2005/2006.الكلام المباحاستاذة فلسفة، محررة صحافية ثم كاتبة. خلفت كتبا عدة، من بينها هذا الكتاب الذي تشهد فيه على اضطراباتها النفسية والبدنية وعلى المشوار الطويل والمضني الذي قضته بين مختلف المصحات والإخصائيين لاستتباب الشفاء، لكن دون جدوى، إلى أن أسعفها الحظ فأوصلتها خطواتها عند محلل نفساني. إنها تروي في هذا الكتاب حيثيات لقياها بهذا الإخصائي النفسي، ومزايا التحليل النفسي في معالجة هذا النمط من الاضطرابات النفسبدنية.تحدثنا ماري في هذا الكتاب الشيق عن المشوار التحليلي الطويل التي ارتادته من أجل التخلص والتحرر مما كان ينغص عيشها ويسقم حياتها، تحدثنا عن كل هذا في هذه الرواية التي ننقلها إلى العربية لأول مرة، بعد أن تم نقلها إلى أكثر من 30 لغة، وبعد أن تم توزيعها عبر العالم بما يفوق ثلاثة ملايين نسخة. يتمنى الناشر أن تروق القارئ العربي بما تتمتع به من متعة أدبية خالصة، ومن فائدة فكرية متميزة.