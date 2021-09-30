«ويبو» لـ "الاقتصادية" : تزايد مطرد لقضايا المنازعات التقنية .. قفزت 344 % في 10 أعوام

أجرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، مراجعة شاملة لقواعد التحكيم الخاصة بها، أسفرت عن تعديلات جوهرية من ضمنها إمكانية قيام الأطراف بعقد جلسات استماع عن بعد، والتزام بالكشف عن اتفاقيات الطرف الثالث الممول، وخفض التكاليف في إجراءات التحكيم.

عموما، تم تكييف قواعد المنظمة لعام 2021 لتعكس الاتجاهات الحديثة لتسوية المنازعات في بيئة نائية، ما زالت تتعاظم منذ 18 شهرا.

حسب المنظمة، المعنية بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات والدول، يوفر مركزها للتحكيم والوساطة حلولا بديلة للنزاعات تتسم بمزايا تتعلق: بالوقت، والتكلفة، والمحكمين المتخصصين، والخصوصية، والسرية وإجراءات الإنفاذ البسيطة.

تبدو هذه المزايا واضحة على النقيض من المحاكم العامة، حيث قد ينتهي الأمر بالأطراف إلى قاض دون الاختصاص اللازم، وغالبا ما تكون جلسات الاستماع علنية، وتستمر إجراءات الإنفاذ لأعوام.

وفقا لمعلومات حصلت عليها «الاقتصادية» من (ويبو)، فإن عدد "المنازعات التقنية" في قضايا تسوية المنازعات، أخذ يتزايد باطراد في الأعوام الأخيرة، بارتفاع القضايا التي أدارتها من 41 في 2011، إلى 182 في 2020 (344 في المائة). في تقريرها لعام 2020، سلط جهاز تسوية المنازعات الضوء على أهمية التحكيم كمنتدى لحل المنازعات المتعلقة بالتقنية.

وأدخلت قواعد (ويبو) الجديدة سلسلة من التعديلات استجابة لوباء كوفيد - 19. يتعلق التغيير الرئيس بجلسات الاستماع عن بُعد، وتتعلق التغييرات الإضافية باتفاقيات تمويل الأطراف الثالثة والإيداعات الإلكترونية والرسوم.

استجابة لحقبة ما بعد كوفيد - 19

بعد أن اكتسبت أدوات الاتصال عن بُعد شعبية نتيجة للقيود المفروضة على عمل هيئات التحكيم في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كوفيد - 19، لم تعد (ويبو)، تسمح بجلسات الاستماع عن بُعد للتحكيم في قواعدها فحسب، بل هي تشجع الآن الأطراف أيضا على استخدام هذه الأداة.

وتنص التعديلات على أنه "يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع أطراف الإجراءات، عقد جلسات استماع عن طريق الفيديو، أو باستخدام أدوات عبر الإنترنت، أو شخصيا".

وتقول لـ «الاقتصادية» الأمانة العامة للمنظمة الواقعة في الحي الدولي لجنيف، إن جلسات الاستماع عن بعد تعد ذات أهمية كبيرة لـ (ويبو) لأنها معنية أكثر من غيرها بإدارة منازعات تقنية المعلومات التي اعتاد أطرافها السعي إلى حل سريع ووقف مزيد من الانتهاك في أقرب وقت ممكن.

وتضيف أن التعديلات لم تأت فقط استجابة لوباء كوفيد - 19 لكن أيضا استجابة لاحتياجات قانون يتعامل مع النزاعات التي تشمل في الأغلب شركات التقنية.

حفظ الملفات إلكترونيا

ولتسهيل أمور الأطراف، تسمح التعديلات الجديدة لهذا المنتدى العالمي للملكية الفكرية بالإيداع الإلكتروني للقضايا، فضلا عن الاتصالات العادية. وتولت التعديلات تنظيم وتوضيح الاتصالات عبر الإنترنت.

ومن ثم، شددت (ويبو) على الاتصال عبر الإنترنت. يتم تقديم طلب التحكيم عبر الإنترنت باستخدام نموذج بوابة (ويبو) للملكية الفكرية.

وتقول المنظمة إنه بالنظر إلى حالة تقنية المعلومات، والسهولة التي تكيف بها الأعضاء بمشاركة الملفات عبر الإنترنت عقب كوفيد - 19، فمن المنطقي جعل الإيداع الإلكتروني معيارا.

لكن من ناحية أخرى، هناك مخاطر محتملة في جلسات الاستماع عبر الإنترنت، تتعلق بالسرية والتسرب المحتمل للمعلومات. عدد كبير من الإجراءات التي تم إجراؤها أمام (ويبو) هي منازعات تقنية، وأن سوق تقنية المعلومات هو سوق تنافسية للغاية، بالتالي فإن أي تسرب للمعلومات قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في إيرادات الشركة أو سمعتها.

كما أن هناك مخاطر وقوع هجمات إلكترونية. إذا لم يتم تأمين منصات الملفات بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بسرية النزاع، ما يفرض مشكلة حاسمة في النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية.

وترد الأمانة العامة لـ (ويبو)، أن هناك تعاونا وثيقا بين هيئات التحكيم المختلفة وشركات التقنية حول مسألة السرية في استخدام المنصات عبر الإنترنت، وهي تخضع باستمرار للتحول الرقمي المستمر.

وتضيف، هناك عديد من الإرشادات للأطراف والمحكمين حول كيفية إجراء جلسات الاستماع الافتراضية بشكل صحيح، باستخدام أدوات محددة وضعتها مؤسسات التحكيم بالفعل (على سبيل المثال، مذكرة إرشادات غرفة التجارة الدولية، وإرشادات بروتوكول سيئول، وغيرها). كما أن مجال جلسات الاستماع الافتراضية يتطور بشكل حيوي.

الالتزام بالإفصاح عن ممول الطرف الثالث

وتعترف قواعد (ويبو) الجديدة، على خلاف القديمة، بالشعبية المتزايدة لتمويل منازعات التحكيم من خلال ممولين من أطراف ثالثة. بموجب التعديلات، فإن الالتزام بالكشف عن ترتيب ممولي الطرف الثالث مع أحد الأطراف، مطلوب في الوقت الذي يتم فيه تقديم طلب التحكيم.

وإذا تم إبرام اتفاقية تمويل في مرحلة لاحقة من الإجراءات، يجب الكشف عن هوية الطرف الثالث الممول على الفور إلى الأطراف والويبو والمحكمة. وينبغي أيضا أن يقوم المدعى عليه بالإفصاح عن الطرف الثالث الممول، في إجابته عن طلب التحكيم.

عموما، تعكس التعديلات اتجاها في التحكيم الدولي لمعالجة تضارب المصالح بين أطراف الإجراءات. اتجاه تمويل طرف ثالث في المنازعات ليس مرئيا في التحكيم التجاري فقط، إذ هو معمول به بين المستثمرين والدول.

تخفيض الرسوم بنسبة 25 %ضمن تعديلاتها، قامت (ويبو)، وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بتحديث جدول الرسوم والتكاليف الخاص بها، وأدخلت تخفيضا بنسبة 25 في المائة على الرسوم الإدارية إذا كان أحد طرفي النزاع أو كلاهما شركة صغيرة أو متوسطة الحجم، حصرا.

هذا التخفيض جعل رسوم (ويبو) أقل مقارنة بالرسوم التي تقدمها مراكز التحكيم الأخرى. على سبيل المثال، عندما يكون المبلغ المتنازع عليه مليوني دولار، تكون الرسوم الإدارية في (ويبو) ثلاثة آلاف دولار.

على الرغم من ذلك، لم تمس قواعد (ويبو) الجديدة المهلة الزمنية المحددة لتعيين هيئة التحكيم، وهي 50 يوما عندما يتم تعيينها من قبل الأطراف و45 يوما عندما يتم التعيين من قبل المنظمة. كما لم تمس المهلة الزمنية لإعلان الحكم النهائي، وهي 12 شهرا.