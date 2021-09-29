مجلس التعاون يبحث مع أمريكا الشراكة الاستراتيجية

بحث الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع سعادة السيد دانيال بنيام، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شبة الجزيرة العربية، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١م، عبر الاتصال المرئي.

كما تمت مناقشة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.