بعد تسجيلها أكبر هبوط يومي في 3 أشهر .. أسهم أوروبا مستقرة بدعم القطاع الصحي

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم بعد أحد أسوأ الاضطرابات في السوق هذا العام فيما تحول المستثمرون إلى الشراء في الأسهم الدفاعية لقطاع الرعاية الصحية في ظل استمرار المخاوف بشأن النمو والتضخم. وارتفع ستوكس 600 للأسهم 0.8% بعد أن هوى 2.2% أمس في أكبر نزول مئوي في يوم واحد منذ يوليو.

وفي ظل عزوف واسع النطاق عن المخاطرة تراجعت الأسهم العالمية في الجلسة السابقة إذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية بفضل تنامي التوقعات بوتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة واتجاه المستثمرين للتكنولوجيا . وظل قطاع التكنولوجيا الأوروبي يتعرض لضغوط ليرتفع 0.5% فقط بعد أن خسر 4.8% أمس.

ونزل سهم إيه إس إم إل هولدينج إن في أحد أكبر الموردين لشركات صناعة رقائق الكمبيوتر 1% على الرغم من زيادة الشركة لأهدافها المالية. وربح سهم أسترازينيكا 2.3% بعد أن قالت إن وحدة ألكسيون التي استحوذت عليها حديثا ستشتري حقوق الملكية المتبقية في شركة صناعة الأدوية كايلوم بايوساينسز في صفقة قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.