أزمة جديدة قادمة .. نقص الرقائق سيجعل السيارات أكثر تكلفة على العملاء

ذكر خبير ألماني أن نقص إمدادات الرقائق الذي يعاني منه قطاع صناعة السيارات يؤثر على أسعار السيارات الجديدة. وقال فرديناند دودنهوفر خبير في القطاع اليوم إنه نظرا لإنتاج عدد أقل من السيارات وطرحها في السوق فإن هناك أيضا خصومات أقل على السيارات. مشيرا إلى أن السيارة النموذجية الجديدة صارت أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلك بمقدار 360 يورو خلال شهري أغسطس وسبتمبر هذا العام.

ويتوقع استمرار التطور الحالي وقال "خلال الأشهر القليلة المقبلة أيضا سيتعين على من يشترون سيارات جديدة توقع انخفاض الخصومات". موضحا أن سبب ذلك هو النقص المستمر في أشباه الموصلات والذي سيحد من عدد السيارات المطروحة في الأسواق حتى منتصف العام المقبل. ويقدر الزيادة الحالية في السعر افتراضا من أن متوسط سعر السيارة الجديدة يبلغ 36,500 يورو. وتشمل التقديرات أيضا الحوافز الحكومية وتكلفة التسجيل الذاتي من الشركات المصنعة وتجار التجزئة فضلا عن أسعار ونطاق عروض اشتراكات خدمات السيارات.