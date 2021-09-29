سيناريوهات عمل بنوك تحت الضغط «1 من 3»

تتضمن زيارة طبيب القلب غالبا اختبارا للقدرة على تحمل الجهد. فمراقبة الأنشطة الروتينية لا تكفي لتحديد صحة المريض، ولذلك يطلب الطبيب إلى المريض أن يمشي أو يعدو على جهاز المشي/ العدو أو يستخدم بدالات عجلة ثابتة إلى أن تتلاحق أنفاسه بسرعة، لأن تشخيص بعض مشكلات القلب يكون أسهل عندما يعمل القلب بجهد أكبر وبنبضات أسرع. وقد لا تظهر على المريض أي علامات أو أعراض للمرض عندما يكون في وضع الراحة، ولكن يتعين أن يعمل القلب بجهد أكبر خلال التمرين فيحتاج بالتالي إلى قدر أكبر من الدم والأكسجين. فإذا أشار القلب إلى أنه لا يحصل على قدر كاف من الدم أو الأكسجين، فيمكن أن يساعد ذلك الطبيب على تحديد مشكلات محتملة.ويحدث شيء مشابه لذلك عندما يجري الاقتصاديون للبنوك، التي تمثل عصب عمل الاقتصاد، اختبارات للقدرة على تحمل الضغوط. وتكون الغاية من هذه الاختبارات تحديد البنوك التي تعاني مشكلات وإصلاحها، والحد من احتمالات حدوث أزمة مصرفية. فوقوع أزمة مصرفية لدى إعسار عدة بنوك أو انعدام قدرتها على سداد المدفوعات دون تأخير يؤدي إلى إرباك الاقتصاد بالحد من إمكانية النفاذ إلى القروض طويلة الأجل أو السيولة اللازمة لإنتاج السلع والخدمات وتوزيعها. ويؤثر ذلك بدوره في النمو وتوظيف العمالة، وفي سبل عيش الأشخاص في نهايةالأمر، وأن اختبارات القدرة على تحمل الضغوط تقيم قدرة البنوك بمحاكاة أدائها في سيناريوهات اقتصادية بالغة الشدة.وللحد من مخاطر وقوع أزمة مصرفية تربك الاقتصاد، يتعين تحديد مواطن الضعف لدى البنوك في وقت لا يزال يكون فيه متسع لتصحيحها. ولكن، مثلما هي حالة قلب الإنسان، ربما لا تكون مواطن الضعف الكامنة في المؤسسات المالية بادية بمجرد النظر إلى أدائها السابق حين يكون الاقتصاد يعمل بسلاسة ودون مشكلات ضاغطة. ولتقييم سلامة البنوك تقييما سليما، يتم إخضاعها لاختبارات للقدرة على تحمل الضغوط، وتؤدي عمليات افتراضية لقياس أدائها في ظل سيناريوهات اقتصادية كلية ومالية بالغة الشدة - مثل حدوث ركود حاد أو جفاف أسواق التمويل. وتعنى اختبارات القدرة على تحمل الضغوط غالبا بتقييم جانبين من وضع البنك، هما الملاءة والسيولة، لأن وجود مشكلات في أحدهما يمكن أن يتسبب في خسائر ضخمة ويؤدي في نهاية المطاف إلى وقوع أزمة مصرفية. وتقاس ملاءة المؤسسة بالفرق بين أصولها وديونها. فإذا كانت قيمة أصولها تتجاوز ديونها، فإنها تكون ذات ملاءة ــ أي يكون لديها رأسمال سهمي موجب. إلا أن استمرار قيمة كل من الأصول والخصوم يعتمد على التدفقات النقدية المستقبلية، التي تعتمد بدورها على الأوضاع الاقتصادية والمالية المستقبلية. وحتى تكون للمؤسسة ملاءة، يتعين أن تحتفظ بحد أدنى من رأس المال السهمي الموجب الذي يمكنه استيعاب الخسائر إذا ما وقعت صدمة، مثل حدوث ركود، تتسبب في عجز العملاء عن سداد قروضهم. وربما يلزم المؤسسة أن تحتفظ برأسمال يزيد على هذا الحد الأدنى لضمان استمرار ثقة مصادر تمويل البنك "مثل المودعين أو مستثمري الجملة" والحصول على التمويل بتكلفة معقولة. ويعنى اختبار الملاءة من اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بتقييم ما إذا كان لدى المنشأة المعنية رأسمال كاف لاستمرار ملاءتها في بيئة مفترضة من التحديات الاقتصادية الكلية والمالية. وهو يقدر أرباح البنك وخسائره والتغيرات التي تطرأ في قيمة أصوله في ظل السيناريو المعاكس. وتكون عوامل المخاطر في الغالب خسائر محتملة نتيجة لعدم قدرة المقترضين عن السداد "مخاطر الائتمان"، وخسائر من الأوراق المالية نتيجة لتغييرات في أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار الملكيات العقارية "مخاطر السوق"، وارتفاع تكاليف التمويل نتيجة نقص ثقة المستثمرين بجودة أصول البنك "مخاطر السيولة".