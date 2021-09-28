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أخبار اقتصادية- عالمية

إيطاليا تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 6% خلال العام الحالي

إيطاليا تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 6% خلال العام الحالي

«الاقتصادية» من الرياض

قالت مصادر حكومية إيطالية إن التقديرات التي بحثها رئيس الوزراء ماريو دراجي وعدد من وزرائه الرئيسيين  تشير إلى نمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي بمعدل 6% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب ما ذكرته وكالة آنسا الإيطالية للأنباء وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المتوقع تسجيل ميزانية إيطاليا عجز بمعدل 5ر9% من إجمالي الناتج المحلي.
كان وزير المالية الايطالي دانيلي فرانكو قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن اقتصاد بلاده سينمو بما لايقل عن 8ر5% خلال العام الجاري في ظل التعافي من جائحة كورونا، مما سيتيح للحكومة تحسين أهداف العجز والدين.
وكان الاقتصاديون قد توقعوا في نيسان/أبريل الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 5ر4.% وكانت الحكومة قد توقعت في وقت سابق من العام أن يبلغ الدين نحو 160% من إجمالي الناتج المحلي وعجز الموازنة نحو 8ر11%. ويشار إلى أن إيطاليا تشهد أقوى تعافي اقتصادي منذ السبعينيات، في الوقت الذي يتعافى فيه العالم من أزمة فيروس كورونا. 

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