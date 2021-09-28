إيطاليا تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 6% خلال العام الحالي

قالت مصادر حكومية إيطالية إن التقديرات التي بحثها رئيس الوزراء ماريو دراجي وعدد من وزرائه الرئيسيين تشير إلى نمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي بمعدل 6% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب ما ذكرته وكالة آنسا الإيطالية للأنباء وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المتوقع تسجيل ميزانية إيطاليا عجز بمعدل 5ر9% من إجمالي الناتج المحلي.

كان وزير المالية الايطالي دانيلي فرانكو قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن اقتصاد بلاده سينمو بما لايقل عن 8ر5% خلال العام الجاري في ظل التعافي من جائحة كورونا، مما سيتيح للحكومة تحسين أهداف العجز والدين.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا في نيسان/أبريل الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 5ر4.% وكانت الحكومة قد توقعت في وقت سابق من العام أن يبلغ الدين نحو 160% من إجمالي الناتج المحلي وعجز الموازنة نحو 8ر11%. ويشار إلى أن إيطاليا تشهد أقوى تعافي اقتصادي منذ السبعينيات، في الوقت الذي يتعافى فيه العالم من أزمة فيروس كورونا.