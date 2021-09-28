السعودية تجذب استثمار أجنبي مباشر قياسي في الربع الثاني بـ51.9 مليار ريال.. قفز 1574 %

جذبت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 51.9 مليار ريال "13.8 مليار دولار" خلال الربع الثاني 2021، مقابل 3.1 مليار ريال "826 مليون دولار" خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مرتفعة 1574 في المائة وقيمة 48.8 مليار ريال (13 مليار دولار).

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، يعد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال الربع الثاني 2021، هي أعلى قيمة على الإطلاق بفارق شاسع عن بقية الفصول، وفق البيانات المتاحة.