13.74 مليار ريال تحويلات الأجانب في السعودية خلال أغسطس.. نمت 11%

زادت تحويلات الأجانب في السعودية خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 11 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 13.74 مليار ريال ( 3.66 مليار دولار) ، مقارنة بنحو 12.38 مليار ريال (3.3 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق 2020، وبفارق بلغ 1.36 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أستند على بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" فإن تحويلات الأجانب في أغسطس سجلت أعلى مستوى في خمسة أشهر، حيث قد بلغت في مارس الماضي نحو 14.05 مليار ريال.

ومنذ بداية العام الحالي، نمت تحويلات الأجانب في السعودية 6.1 في المائة وعلى أساس سنوي، حيث بلغت نحو 102.97 مليار ريال ( 27.5 مليار دولار) ، مقارنة بنحو 97.03 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2020، لترتفع بنحو 5.94 مليار ريال.



وتاريخياً، فقد نمت تحويلات الاجانب للعام الماضي 2020 بنحو 19.2 في المائة، لتبلغ 149.7 مليار ريال تقريبا، وذلك بعد تراجعها لأربعة أعوام متتالية، حيث تراجعت عام 2019 بنحو 8 في المائة وهي أكبر تراجع سنوي، لتبلغ 125.5 مليار ريال، فيما تراجعت عام 2018 بنحو 3.7 في المائة ونحو 6.7 في المائة للعام 2017 وكذلك 3.16 في المائة للعام 2016.

إلى ذلك، فقد قفزت تحويلات السعوديين للخارج في أغسطس الماضي بنحو 64.7 في المائة وعلى أساس سنوي، لتبلغ 5.74 مليار ريال مقارنة بنحو 3.49 مليار ريال للفترة المماثلة، وبزيادة تجاوزت 2.25 مليار ريال.

أما على أساس شهري فقد قفزت كذلك تحويلاتهم للخارج بنحو 39 في المائة، أو ما يعادل نحو 1.6 مليار ريال، حيث قد بلغت تحويلاتهم في شهر يوليو نحو 4.14 مليار ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية

