تراجع أسهم أوروبا بفعل خسائر التكنولوجيا ومتاعب الصين

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم إذ ضغطت قفزة في عوائد السندات الحكومية على أسهم شركات التكنولوجيا عالية النمو إلى جانب ظهور مؤشرات جديدة على تباطؤ الاقتصاد الصيني تلقي بظلالها على معنويات المستثمرين.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% منخفضا للجلسة الثالثة على التوالي إذ أشارت قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أن المستثمرين يستعدون لارتفاع معدلات السيولة وخطر التضخم المستمر. وأظهرت بيانات تباطؤ نمو رباح الشركات الصناعية الصينية للشهر السادس على التوالي في أغسطس وسط تكشف أزمة في الكهرباء تشكل تهديدا متزايدا للإنتاج والأرباح.

غير أن ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت فوق 80 دولارا للبرميل واصل دعم أسهم شركات الطاقة إذ ارتفع مؤشر النفط والغاز 1.1% إلى مستويات مرتفعة جديدة لم يبلغها منذ فبراير 2020. وتلقت أسهم البنوك دعما من ارتفاع أسعار الفائدة لكن التكنولوجيا هي الأكثر انخفاضا إذ هبطت 2% بعد أن تراجعت نظيراتها في وول ستريت خلال الليل.