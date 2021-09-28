إكسبو دبي يستعد لاستقبال الملايين في أكبر حدث عالمي منذ الجائحة

تستعد مدينة دبي هذا الأسبوع لاستقبال ملايين الزوار مع انطلاق "إكسبو 2020" الجمعة الذي تم تأجيله لعام كامل بسبب كوفيد 19 ويعتبر الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء والأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وسينطلق اكسبو الخميس باحتفال كبير بينما تم تجهيز أجنحة الدول المشاركة البالغة 190 في العالم. كما سيتم عرض ابتكارات تكنولوجية. وأقيم المعرض العالمي الأول في لندن في 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصا لهذا الغرض وعرض فيه برج ايفل كموقع جذب في باريس 1889. وتستضيف دبي اكسبو للمرة الأولى في الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يكون الحدث الأكبر في المنطقة مع تقديرات بقدوم 25 مليون زائر على مدار 6 أشهر.

وكان أكبر حدث تم تنظيمه خلال الجائحة أولمبياد طوكيو الذي اقيم في الصيف الماضي إنما من دون متفرجين للحد من انتقال الفيروس. وسيطلب من زوار المعرض تقديم إثبات تطعيم أو نتيجة فحص سلبية لوباء كوفيد 19. كما سيتعين عليهم وضع الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. وسجلت الإمارات تراجعا في الإصابات بالوباء مع أقل من 300 حالة الأحد أي أقل من نصف الإصابات التي كانت تسجّل قبل أسبوعين. وبحسب حاكم دبي فإن 134 فريقا من 95 جنسية يعملون كفريق عالمي واحد لإطلاق حدث عالمي رائد في دولة جمعت العالم في وقت ومكان واحد". وتستضيف دبي المعرض العالمي اعتبارا من اكتوبر لمدة 6 أشهر. واستقبلت منذ أن أعادت فتح أبوابها للسياح في يوليو 2020 ولغاية ديسمبر 1.7 مليون زائر.

وتأمل في إضافة المعرض إلى انجازاتها المعروفة بناطحات السحاب ومن بينها برج خليفة أطول مبنى في العالم. وبحسب وسائل إعلام إماراتية فإن "برج خليفة" أكثر موقع يتم البحث عنه في العالم. وتساءلت "ذا ناشونال" الإماراتية الصادرة بالإنجليزية "هل جعل اكسبو 2020 برج خليفة برج ايفل الجديد ؟". وبحسب الصحيفة فإنه "لطالما كان جوهر معرض اكسبو العالمي إعطاء الشعور بأن الاستعراض عالمي والبيئة القائمة في الامارات مؤاتية بشكل كبير لذلك". وسيصب التأجيل في مصلحة الإمارات التي تحتفل بعيدها الوطني الـ 50 في 2 ديسمبر المقبل.

وينشغل العمال بوضع اللمسات الأخيرة على البنية التحتية والمرافق في الموقع ترقبا لانطلاق الحدث. ومن المتوقع حضور سياسيين ورجال أعمال ومشاهير ورياضيين إلى اكسبو. وتستعرض الدول في أجنحتها منتجات مختلفة ومتنوعة من روبوت صيني على شكل باندا إلى تابوت أثري فرعوني في الجناح المصري. وسيتم أيضا تنظيم "أسابيع الموضوعات" خلال اكسبو حيث سيتم التركيز على امور مختلفة مثل المناخ والتنوع الحيوي والفضاء والتنمية الريفية والحضرية وغيرها. وتملك الصين أحد أكبر الأجنحة في المعرض بمساحة 4636 مترا مربعا.