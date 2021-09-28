شركات الرقائق والشحن تدفع أسهم اليابان للهبوط عند الإغلاق

أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الثلاثاء، إذ طغت خسائر ثقيلة تكبدتها أسهم شركات صناعة الرقائق والشحن على آمال المستثمرين في زخم نمو اقتصادي مطرد في ظل قيادة سياسية جديدة في الفترة التي تسبق انتخابات الحزب الحاكم.

وانخفض المؤشر نيكي 0.19 في المائة، ليغلق عند 30183.96 نقطة بعد أن هبط بما يصل إلى 0.78 في المائة في وقت سابق من الجلسة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 في المائة إلى 2081.77 نقطة.

ربح نيكي أكثر من سبعة في المائة منذ بداية الشهر في الفترة التي تسبق انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، والتي ستختار فعليا رئيس الوزراء الجديد.

يمكن أن يتسارع النمو الاقتصادي لليابان، إذ تستعد البلاد لرفع حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا في جميع المناطق يوم الخميس وسط انخفاض في حالات الإصابة بكوفيد-19، وفقا لـ"رويترز" .

ومن أسهم شركات الرقائق ذات الوزن الثقيل، خسر سهم أدفانتست 3.57 في المائة، وتراجع سهم طوكيو إلكترون 1.05 في المائة، ونزل سهم شين-إيتسو 1.47 في المائة.

وقادت أسهم شركات الشحن الانخفاض بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو، بانخفاض 8.61 في المائة.

