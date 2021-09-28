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الرياضة

بـ 25 لاعبا .. السعودية تواجه اليابان والصين في تصفيات المونديال

بـ 25 لاعبا .. السعودية تواجه اليابان والصين في تصفيات المونديال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي اختيار 25 لاعبا استعدادا لمباراتي اليابان والصين التي ستقام في على ملعب الجوهرة في جدة يومي 7 و 12 أكتوبر على التوالي ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 .

وضمت التشكيلة كلا من :

حراسة المرمى : محمد العويس - فواز القرني - محمد اليامي - زيد البواردي

خط الدفاع : محمد خبراني - عبدالله مادو - عبدالاله العمري - علي البليهي - سعود عبدالحميد - حسين قاسم - ياسر الشهراني - سلطان الغنام

خط الوسط : ناصر الدوسري - علي الحسن - عبدالاله المالكي - محمد كنو - سامي النجعي - سلمان الفرج - أيمن يحي - عبدالرحمن العبود - عبدالرحمن غريب

خط الهجوم : محمد الكويكبي - صالح الشهري - فراس البريكان - فهد المولد

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