الأسواق الصاعدة والتأثير في الاقتصاد العالمي «3 من 3»

يفرض التطور المحدود للأسواق المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة قيدا مهما على الأسر المعيشية فيما يتعلق بتوجيه استثمارات الحافظة إلى الخارج. فعلى سبيل المثال، تسمح الهند والصين الآن للأفراد بأخذ مقدار كبير من الثروة إلى الخارج كل عام "50 ألف دولار في حالة الصين، و200 ألف دولار في حالة الهند". إلا أن الأسواق المالية في هاتين الدولتين متخلفة، ولذلك لا يتيسر لمعظم الأسر المعيشية أن تستخدم أدوات استثمارية من قبيل صناديق الاستثمار المشترك التي من شأنها أن تتيح لهم شراء الأسهم أو السندات الأجنبية. ويرجح أن يؤدي التطور السريع للأسواق المالية في هاتين الدولتين - إلى جانب البروز المتنامي للمستثمرين المؤسسيين، مثل صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين حتى صناديق الاستثمار المشترك - إلى إنشاء قنوات إضافية لتدفقات الحافظة الخارجة.ما الذي يجعل المستثمرين في الأسواق الصاعدة يرغبون في الاستثمار في الخارج عندما تكون اقتصاداتهم تنمو بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة نمو الاقتصادات المتقدمة؟ من الناحية النظرية، تتيح الاستثمارات الدولية لمستثمري التجزئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة فرصة تنويع المخاطر في حافظاتهم. وعلاوة على ذلك، لا تزال النظم المالية في بعض هذه الدول تهيمن عليها البنوك، التي درج العرف على أنها تدفع أسعار فائدة منخفضة نسبيا على الودائع الادخارية "وخصوصا بعد أخذ التضخم في الحسبان". ولا تزال أسواق الأسهم في بعض الاقتصادات الصاعدة صغيرة نسبيا، وأقل سيولة من مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة، وغالبا ما تتسم عمليات التقييم بدرجة عالية من التقلب. وتدفع كل هذه العوامل المستثمرين المؤسسيين، مثل صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار المشترك وشركات التأمين، إلى الاستثمار في الخارج - وتؤثر في تدفقات الأسهم في الحافظة.ونظرا لإمكانات النمو القوية لاقتصادات الأسواق الصاعدة وسرعة انفتاح أسواق الأسهم فيها للمستثمرين الدوليين، أصبحت هذه الاقتصادات وجهات مهمة لتدفقات أسهم الحافظة على الصعيد العالمي "بما في ذلك أسواق صاعدة أخرى". وعلى سبيل المثال، مثلت اقتصادات الأسواق الصاعدة في 2000 نسبة 3 في المائة من الرصيد العالمي لاستثمارات أسهم الحافظة الأجنبية. وبحلول 2010، كانت تلك الحصة قد ارتفعت إلى 16 في المائة. ونتيجة لذلك، بدأت تنشأ دراسات أكاديمية تتناول أنماط تدفقات الاستثمار الأجنبي في دول الأسواق الصاعدة ومحدداتها. ووجه اهتمام أقل بكثير إلى ظاهرة أقل حجما رغم تناميها، هي الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية من جانب مستثمري الأسواق الصاعدة.وأحد المؤشرات على الأهمية النسبية للأسواق الصاعدة في التمويل الدولي هو حصتها في أصول أسهم الحافظة الخارجية العالمية، فقد ارتفعت هذه الحصة من 1 في المائة في 2000 إلى 5 في المائة في 2010 ويدل على ذلك القيم المطلقة على زيادة في أصول أسهم الحافظة الخارجية لمستثمري الأسواق الصاعدة من 67 مليار دولار إلى 643 مليار دولار. وتسهم التدفقات الداخلة من الأسواق الصاعدة بدور متزايد الأهمية في أصول الحافظة الخارجية حتى للاقتصادات المتقدمة الكبرى. وانظر على سبيل المثال إلى الأهمية النسبية للأسواق الصاعدة في استثمارات الحافظة الأجنبية في الولايات المتحدة. وحسب البيانات المأخوذة من المسح المنسق لاستثمارات الحافظة الذي يعده صندوق النقد الدولي، ارتفعت حصة الحيازات الأجنبية لمستثمري الأسواق الصاعدة من الأسهم الأمريكية من 2 في المائة في 2002 إلى 7 في المائة في 2011. وترسم بيانات الخزينة الأمريكية صورة مماثلة.وتشير هذه البيانات إلى تزايد أهمية الدور الذي تقوم به الأسواق الصاعدة في تدفقات الحافظة عبر الحدود، وهي ظاهرة يرجح أن تتكثف مع زيادة ثراء الأسواق الصاعدة وقيامها بفتح حساباتها الرأسمالية وتطوير أسواقها المالية. ما مقدار تدفقات الاستثمار الأجنبي الذي يرجح أن ينبثق من الأسواق الصاعدة؟ تقدم نظرية التمويل طريقة للتفكير بشأن المستوى الأمثل للاستثمار الأجنبي، على النحو التالي: حتى يتسنى للمستثمرين تعظيم منافع التنويع والحصول على مفاضلة متفوقة بين المخاطر والعائد، فإنه ينبغي لهم من حيث المبدأ أن يقوموا، بدلا من الاستثمار في سوق الأسهم المحلية فقط، بحيازة حافظة دولية تتسم بتنوع كبير وتستند فيها الأوزان الترجيحية إلى رسملة الأسواق في سوق أسهم كل دولة معنية. ونظرا لأن الأسواق الصاعدة لا تزال تشكل 8 في المائة فقط من رسملة الأسواق العالمية، ينبغي للمستثمرين، من حيث المبدأ، حيازة حصة أكبر بكثير من استثماراتهم في أسواق الأسهم في الاقتصادات المتقدمة.