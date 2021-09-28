«مايكروسوفت» تطلق 5 أجهزة جديدة على رأسها Surface Duo 2 بنظام أندرويد

منذ أكثر من ثلاثة عقود، عرفت شركة مايكروسوفت بتميزها في مجال البرمجيات، إلا أنه خلال الأعوام الماضية دخلت بحزم مجال تصنيع الأجهزة، ومع أنها قد لا تكون وفقت كثيرا في مجال الهواتف الذكية، إلا أنها تعود بقوة مع إعلان الجيل الثاني من هاتفها الذكي Surface Duo 2، الذي جاء بمزايا جديدة مقارنة بالجيل السابق حيث يأتي الهاتف الجديد مدعوما بنظام أندرويد 11، مع دعم التحديث إلى أندرويد 12، وذلك خلال حدث Microsoft Surface 2021 الذي كشفت فيه الشركة عن مجموعة من أجهزة Surface المختلفة.وكما هو الحال مع الجيل السابق، يأتي الهاتف الجديد بشاشة مزدوجة تهدف إلى مساعدة الأشخاص في تعدد المهام من خلال السماح لهم بتشغيل تطبيقين جنبا إلى جنب، بالتالي، هنا تشابه في التصميم بين الإصدارين، مع تخفيف "مايكروسوفت" للزوايا والسماح للزجاج بالانحناء إلى الحواف أكثر.أما شاشات الهاتف، فكلتا الشاشتين تأتي من نوع OLED وبحجم 5.8 بوصة بحيث تكون الشاشة اليمنى كشاشة رئيسة، ويبلغ حجم الشاشتين معروضتين معا بقياس 8.3 بوصة عند عرضها معا، حيث تأتي الشاشات من نوع AMOLED بدقة 1892×1344 بكسل للشاشة الواحدة، ويمكن أن يصل معدل سطوع الشاشة إلى 800 شمعة سطوع وهي مغطاة بزجاج بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، وتمتاز كلا الشاشتين بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية.وتم تزويد الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 وتقنيات الجيل الخامس، كما يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة ثمانية جيجابايت من نوع LPDDR5، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وبطاريات تصل سعتها إلى 4449 مللي أمبير في الساعة وأكثر، ولعل التعديلات المحورية، هي تلك التي جاءت لكاميرا الهاتف التي تأتي بنتوء للكاميرا في الخلف يضم عدسة تقريب عريضة فائقة الاتساع و2x، وتحتوي الزاوية العريضة على مستشعر PDAF ثنائي البكسل بدقة 12 ميجابكسل.وتدعم الكاميرا الخلفية ثلاثية مكونة العدسة، عدسات متعددة دقتها 12 ميجابكسل، والعدسة الواسعة بدقة 12 ميجابكسل، والعدسة المقربة بدقة 16 ميجابكسل بميزة التثبيت البصري للصورة، يمكنك أيضا تسجيل فيديو بدقة 4K، يصل سرعته إلى 60 إطارا في الثانية أو حتى 1080 بكسل 240 إطارا في الثانية. ويدعم هاتف Surface Duo 2، العمل بقلم مايكروسوفت Surface Slim Pen 2، الذي يمكن توصيله مغناطيسيا بالجزء الخارجي من الجهاز لشحنه، ولم تحدد الشركة حجم البطارية، ولكنها أوضحت أنه يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 23 وات.وخلال الحدث كشفت "مايكروسوفت" أيضا عن جهاز Surface Studio وSurface Pro 8 وSurface Go 3 وPro X المتحولة.وتأتي أجهزة Surface Laptop Studio التي تعد الأقوى وتوازي إمكاناتها أجهزة سطح المكتب، حيث تأتي بتصميم جميل قابل للتحول والثني بفضل تقنية Dynamic Woven Hinge، كما تأتي مع شاشة تدعم اللمس بتقنية PixelSense بقياس 14.4 بوصة مع سرعة تحديث تصل 120 هرتز، وتدعم قلم Slim Pen 2 الذكي الذي أعلنته الشركة أيضا، تستهدف الشركة بهذا الجهاز صانعي المحتوى والراغبين بالحصول على تجربة احترافية قوية، حيث يأتي مع الجيل الـ11 من معالجات إنتل من سلسلة Core H35، بجانب معالجات رسومات GeForce RTX 3050 Ti، ومنفذي Thunderbolt 4.أما جهاز Surface Pro 8، فيأتي امتدادا لسلسلة سيرفيس، وسيوفر قوة وأداء أكبر مرتين من الجيل السابق فضل معالجات إنتل الجيل الـ11، وذاكرة الرام التي تصل حتى 32 جيجابايت، وقرص التخزين حتى 1 تيرابايت، مع شاشة لمس PixelSense بقياس 13 بوصة مع تقنية Dolby Atmos ودعم سرعة تحديث تصل 120 هرتز، وقلم مايكروسوفت الذكي. كما سيوفر كاميرا أمامية بدقة خمسة ميجابكسل وأخرى خلفية بدقة عشرة ميجابكسل، وبطارية تصل إلى 16 ساعة من الاستخدام.أما جهاز Surface Pro X فيختلف عن البقية كونه يدعم تقنية الاتصال عبر الشريحة وبالتالي إمكانية الاتصال بشبكات الهاتف والعمل من أي مكان بسهولة، كما أنه سيدعم رقاقة المعالجة Microsoft SQ2 المبنية على تقنيات ARM.فيما يأتي جهاز Surface Go 3 بتجربة مميزة بفضل القدرة على تحويله من جهاز عادي إلى لوحي ودعم القلم الذكي، ويقدم الجهاز معه معالجات إنتل Core i3، وبطارية يمكنها العمل حتى يوم كامل، إضافة إلى شاشة لمسية بقياس 10.5 بوصة.