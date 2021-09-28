وزير الاقتصاد البرازيلي يتعهد بخصخصة بتروبراس في غضون 10 سنوات

قال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جوديز اليوم الإثنين إن حكومة بلاده تعتزم خصخصة شركة النفط المملوكة للدولة (بتروبراس) في غضون 10 سنوات، وذلك في إطار جهد أوسع لجعل البلاد أكثر قدرة على المنافسة. وقد ارتفعت أسهم الشركة بعد تلك التصريحات. ويأتي تعهد جوديز بخصخصة بتروبراس في الوقت الذي يتراجع فيه الرئيس جايير بولسونارو في استطلاعات الرأي لإعادة انتخابه العام المقبل.

كما يواجه الرئيس البرازيلي ضغوطًا متزايدة لخفض أسعار الوقود حتى مع ارتفاع أسعار النفط.

وقال بولسونارو في وقت سابق إنه في الوقت الذي تنظر فيه حكومته في كيفية معالجة ارتفاع أسعار الوقود، فإنه لا يمكنه اتخاذ قرارات بشأن بتروبراس. وقد تراجع الرئيس البرازيلي عن دعم خطط وزير الاقتصاد لخصخصة شركة النفط الحكومية. وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن خصخصة شركة بتروبراس وكذلك "بانكو دو برازيل"، أكبر بنوك البرازيل، سيؤدي إلى حمايتهما من التدخل السياسي.